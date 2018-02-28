لجنة استرداد الأموال: التصالح مع أحمد عز مقابل 1.7 مليار جنيه

أحمد عز

أحمد صبرى



نقلت قناة on live عن لجنة استرداد الأموال المهربة أنها توصلت إلى قرار للتصالح مع أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، وصاحب مصانع حديد عز مقابل دفعه 1.7 مليار جنيه.



وسنوافيكم لاحقا بالمزيد من التفاصيل.