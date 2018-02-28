الأهلى للاستثمارات تنتظر الانضمام لعضوية بنك قناة السويس

بنك قناة السويس

شريف عمر:



تنتظر شركة الأهلى للاستثمارات المملوكة لرجل الأعمال أحمد حسين، الانضمام لعضوية مجلس إدارة بنك قناة السويس، بعد إعلان البنك الدعوة لعقد جمعية عمومية جديدة للانتخابات.



وأعلن البنك، منذ أسبوعين، أن محكمة القاهرة الاقتصادية أصدرت قرارًا ببطلان الجمعية العامة للبنك، والمنعقدة في 30 أبريل 2017، بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.



وقال ياسين تاج ياسين المستشار القانونى للأهلى للاستثمارات، إن قانون البنك المركزى يقضى بضم ممثل لأى مساهم فى البنوك بنسبة تفوق 10% من رأس المال، وهو ما لم يطبق فى الانتخابات الأخيرة للبنك، إذ إن الشركة تسهم بنحو 13% من رأس المال سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.



وتابع تاج ياسين فى تصريحات خاصة لـ"المال": فؤجئنا بعدم إدراج اسم ممثل الأهلى للاستثمارات عند تشكيل مجلس الإدارة، بدعوى عدم موافقة البنك المركزى، وبدورنا خاطبنا المركزى والذى نفى إبعاده لأى مرشح لإدارة قناة السويس، ومن ثم لجأنا للتقاضى، وأصدر حكمه الأخير بتاريخ 13 فبراير الحالى ببطلان المجلس، وتعويض قدره 200 ألف جنيه لصالح ممثل الأهلى للاستثمارات.



وكان بنك قناة السويس قد قال فى بيانه لإدارة البورصة إنه علم بالحكم القضائي دون الاطلاع على أسبابه، حيث إنه لم يُعلن بالصيغة التنفيذية، منوهًا بأن الحكم القضائي لم يؤثر على سلامة قراراته وتعاقداته كل مع الجهات والأشخاص، وسيدرس أسباب الحكم واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.



كانت القوائم المالية للبنك قد أظهرت خلال الربع الثالث من 2017، تحقيق أرباح بلغت 94.5 مليون جنيه مقابل أرباح "صفر" من الربع المقارن من 2016.



ويتوزع هيكل ملكية بنك قناة السويس بين عدة مساهمين، منهم البنك العربى الدولى، والمصرف الليبى الخارجى، والأهلى للاستثمارات، وصندوق العاملين بهيئة قناة السويس، وعدد من المساهمين الأفراد.