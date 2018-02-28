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رياضة
سبب تعديلات مواعيد جولتين بالدورى المصري
الأربعاء 28 فبراير 2018 05:02 م
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الدوري المصري
على المصرى
قامت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس عامر حسين، إجراء تعديلات على جدول مباريات الجولتين 30 و31 من مسابقة الدوري المصرى الممتاز، بسبب تزامن بعض المباريات مع الانتخابات الرئاسية، التي ستجرى في مصر خلال شهر مارس المقبل.
وتم تعديل بعض مواعيد المباريات بسبب ارتباط المنتخب الأول بمعسكر مغلق الشهر المقبل في سويسرا، يتخلله وديتان أمام البرتغال واليونان، فى الوقت الذي ينتظم المنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، أيضًا في معسكر مغلق بالسعودية على أن يتخلله وديتان مع منتخب الأخضر.
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