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اقتصاد وأسواق
الحكومة: 2500 جنيه سعر قنطار القطن بوجه قبلي و2700 ببحري
الأربعاء 28 فبراير 2018 04:47 م
القطن
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قطن
المال- خاص
وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على تحديد سعر ضمان محصول القطن المصري بما يراعي تكلفة الإنتاج ومتوسط الأسعار الحالية للقطن
وحدد سعر 2500 جنيه لقنطار أصناف القطن الزهر في الوجه القبلي، و2700 جنيه لقنطار أصناف القطن الزهر في الوجه البحرى.
وأشار إلى أنه بذلك السعر يكون سعر الضمان قد زاد لهذا الموسم بمقدار 400 جنيه للقنطار عن الموسم الماضي والذي يتراوح بين 2100 جنيه إلى 2300 جنيه، وهو ما سيسهم في زيادة طمأنة المزارعين على تسويق محصولهم وتشجيعهم على زراعة هذا المحصول الهام بمساحات أكبر بما يضمن تحقيقيهم لهامش ربح مناسب، فضلاً عن مساهمة ذلك في تطوير صناعة الغزل والنسيج
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