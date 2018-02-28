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نقل وملاحة
وزيرالنقل يشكل لجنة لتحديد ملابسات تصادم قطاري البحيرة
الأربعاء 28 فبراير 2018 04:38 م
حادث تصادم قطاري البحيرة 5
أخر الأخبار
حادث تصادم قطاري البحيرة 5
مدحت إسماعيل
أصدر الدكتور هشام عرفات وزير النقل اليوم الأربعاء، قرارا بتشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب حادث تصادم قطاري البحيرة.
واللجنة برئاسة المهندس محمد عامر نائب رئيس هيئة السكك الحديدية لقطاع السلامة، وعضوية كل من ، مدير عام المعايير للرقابة على التشغيل، ورئيس الادارة المركزية للاشارات ،إضافة الي رئيس الادارة المركزية لتشغيل البضائع، ورئيس الادارة المركزية لتشغيل المسافات القصيرة ، فضلاً عن محمود ذكي رئيس الإدارة المركزية لصيانة المناطق، واثنان من استاذة الهندسة بالجامعات المصرية وممثل لوزارة النقل.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة النقل محمد عز، إن جميع الخطوط الطوالي تعمل بانتظام، وخط القاهرة إيتاي البارود.
وأضاف "تتم تدوير القطارات القادمة من القاهرة لايتاي البارود من محطة التحرير والراجع، وتدوير القطارات القادمة من إيتاي البارود إلى القاهرة من محطة الطيارية والراجع".
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