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نقل وملاحة
النقل: 15 قتيلا و40 مصابا حصيلة أولية لضحايا حادث قطاري البحيرة
الأربعاء 28 فبراير 2018 03:14 م
حادث تصادم قطاري البحيرة 2
أخر الأخبار
حادث تصادم قطاري البحيرة 2
متابعات
أعلن محمد عز المتحدث باسم وزارة النقل أن عدد ضحايا حادث قطار البحيرة بلغ حتى الآن 15 قتيلا و40 مصابا.
ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال عز –إن مركز الأزمات بالوزارة يتابع مع الوزارات المعنية تطورات الحادث، مؤكدا أن هذا العدد أولي بحسب الأرقام المتوفرة حتى الآن.
وأوضح عز أنه يتم حاليا تدوير القطارات القادمة من القاهرة لإيتاي البارود من محطة الطيارية، فضلا عن تدوير القطارات القادمة من إيتاي البارود إلى القاهرة من محطة التحرير.
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