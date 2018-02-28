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سيـــاســة
مجلس الوزراء يتابع حادث تصادم قطاري البحيرة
الأربعاء 28 فبراير 2018 03:04 م
مجلس الوزراء
أخر الأخبار
مجلس الوزراء
خاص
يتابع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء باهتمام بالغ تطورات حادث انفصال عربتين من قطار ركاب، واصطدامها بقطار بضائع بمحافظة البحيرة ما أسفر عن مصرع وإصابة عدد من المواطنين.
وعلى الفور، كلف رئيس الوزراء وزير النقل بالتوجه إلى موقع الحادث لمتابعة المستجدات أولاً بأول على الأرض، والتعامل الفوري مع تداعياته، واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء ما يتم معرفته من أسباب وقوع الحادث.
كما وجه رئيس الوزراء وزير الصحة بحشد كافة الإمكانات اللازمة لنقل الوفيات والمصابين، والتأكد من توفير كافة سبل الرعاية الطبية لهم، وكذا وزير النقل بالإسراع في رفع آثار الحادث لعدم تعطيل حركة القطارات.
كما كلف رئيس الوزراء غرفة العمليات المركزية التابعة لمركز المعلومات، بمتابعة تداعيات حادث قطاري البحيرة ورفع تقارير عنه لضمان التعامل السريع مع الحادث.
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