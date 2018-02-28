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نقل وملاحة
النقل: محطتان بديلتان لتسيير القطارات عقب تصادم قطاري البحيرة
الأربعاء 28 فبراير 2018 02:58 م
حادث تصادم قطاري البحيرة 7
أخر الأخبار
حادث تصادم قطاري البحيرة 7
مدحت إسماعيل
أعلنت وزارة النقل منذ قليل، عن تم تدوير حركة القطارات القادمة من القاهرة لايتاي البارود من محطة الطيارية، وتدوير القطارات القادمة من ايتاي البارود الى القاهرة من محطة التحرير، بمحافظة البحيرة، نتيجة تصادم قطاري على خط المناشي ايتاي البارود.
وكانت الوزارة، ذكرت في وقت سابق اليوم أن عدد وفيات حادث قطاري البحيرة يبلغ 12 حالة إضافة إلى وجود 7 مصابين، وفقا لبيات من مركز ازمات وزارة النقل، مشيرة إلى أن وزير النقل الدكتور هشام عرفات توجه إلى محافظة البحيرة لمتابعة الحادث
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