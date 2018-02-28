ضبط 4 مصانع لإنتاج مواد غذائية غير صالحة بالجيزة

منتجات غير صالحة للاستخدام

المال - خاص



نجحت محافظة الجيزة بالاشتراك مع مباحث ومديرية التموين، في ضبط 4 مصانع لتصنيع وإنتاج المواد الغذائية والمنظفات الصناعية والمعسل غير مرخصة، وتعتمد على مواد غير صالحة للاستخدام الآدمى في منتجاتها.



وقال اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، إن المحافظة تسعى جاهدة في محاصرة جشع التجار وضبط المخالفين كمسئولية اجتماعية تقع على عاتقها لحماية المواطنين وتوفير السلع الصالحة لهم.



وكلف المحافظ مديرية ومباحث التموين بتكثيف الحملات لضبط المخالفين والتجار المتلاعبين في المواد المستخدمة في إنتاج السلع الغذائية والصناعية ومراقبة السوق.



وكشف تقرير تلقاه المحافظ من العميد مصطفى البكرى مدير مباحث التموين بالجيزة، أنه تم ضبط 34 طن مواد غذائية وصناعية غير صالحة للاستخدام الآدمى بحوزة المصانع المخالفة قبل تعبئتها وتوزيعها في الأسواق، وإلحاق الضرر الجسيم على صحة المواطنين.



وأشار التقرير إلى أن المصانع التي تم ضبطها تقع بنطاق أحياء بولاق الدكرور والهرم ومركز ومدينة البدرشين ومدينة 6 أكتوبر.