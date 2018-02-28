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اقتصاد وأسواق
رئيس شركة إيروجيت لاستصلاح الأراضى: خطتنا تتمشى مع إستراتيجية 2030
الأربعاء 28 فبراير 2018 02:33 م
شكرية المراكشى رئيس شركة إيروجيت لاستصلاح الأراضى
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شكرية المراكشى رئيس شركة إيروجيت لاستصلاح الأراضى
الزراعة غير التقليدية تشكل بقاء الإنسان فى ظل التغيرات المناخية
الصاوى أحمد
قالت الدكتورة شكرية المراكشي رئيس مجلس إدارة شركة إيروجيت لاستصلاح الأراضي الصحراوية، إن إستراتيجية الشركة تسير مع الأهداف الرئيسية للدولة في إستراتيجية التنمية المستدامة 2030، في تعمير الصحراء بالزراعة وإنتاج الغذاء والزراعات غير التقليدية بالاستغلال الأمثل لوحدة الأرض والمياه.
وأضافت المراكشي خلال مشاركتها بالمؤتمر الختامي لمشروع إنتاج البذور المتحملة للملوحة التابع لمركز بحوث الصحراء، أن أرض الشركة على مساحة 2000 فدان بصحراء بني سويف شهدت تطورا كبيرا في الزراعات غير التقليدية بالتعاون مع المشروع برئاسة الدكتور حسن الشاعر لزراعة الكينوا ذات القيمة الغذائية العالية وظهرت نتائج جيدة للزراعة الى جانب زراعة نباتات الذرة الرفيعة والخروع والقرطم، وأن العمل فى الارض يسير بأسلوب علمي يتمشى مع التغيرات المناخية خلال السنوات القادمة، والتي أصبحت الشغل الشاغل لكل المنظمات الدولية، فالزراعات غير التقليدية أصبحت تشكل مستقبل بقاء الإنسان على كوكب الأرض في ظل تنامي ظاهرة الاحتباس الحراري.
وأشارت إلى أنه استنادا لسياسة الدولة الداخلية في التنمية الزراعية وحماية الأمن الغذائي داخل البلاد فقد تميزت معالجتنا للتربة بسياسات زراعية، عضوية غير تقليدية، أخرها تجربة إضافة الأسمدة النانوية NANO THECNOLOGY للتربة بإشراف مركز التميز المصري للزراعة الملحية، وهو ما يعد نقلة جديدة في أساليب الزراعة لتقليل نسب الأسمدة المستخدمة وحماية البيئة من التلوث.
وأكدت أن نبات الكينوا يعد أحد أهم أغذية المستقبل للإنسان لقيمته الغذائية المرتفعة، والأثر الصحي الإيجابي لها فيستخدم كبديل غذائي لمرضى حساسية القمح وخاصة عند الأطفال لخلوها من الجلوتين (الحساسية المعوية للجلوتين)، وتحتوى البذور على نسبة عالية من الأحماض ومضادات أكسدة ونسبة دهون وأوميجا 6 الذي يعمل على رفع التركيز والقدرات الذهنية والنمو للطفل، وتقلل من أمراض القلب وتجلط الدم وترسب الكولسترول والدهون على جدار الشرايين، كما أن محتواها من الكالسيوم والحديد عال وبالتالي يمكن عمل أغذية خاصة بها نسبة مرتفعة من هذه المواد، إلى جانب فوائد أخرى في مواجهة ضغط الدم والصداع النصفي وتحسين وظائف الكبد.
كما يمكن إدخال الكينوا في بعض الصناعات الغذائية مثل عمل الفيشار، وفي السلاطات أو طهو الكينوا إلى جانب الدجاج بدلا من الأرز، وتدخل أيضا في بعض المخبوزات والحلويات ويتم استهلاك الكينوا كاملة أو مطحونة كدقيق ويتم خلط دقيق الكينوا مع دقيق القمح أو الذرة بنسب استبدال حسب حاجة المخبوزات من 10 إلى 20% استبدال في المخبوزات، ومن 60 إلى 70% استبدالا فى الحلويات والكيك والبسكويت.
وقال الدكتور حسن الشاعر إن الدكتورة شكرية المراكشي شاركت فى المشروع البحثي بمنح أرضها مجانا خلال فترة المشروع ودعمته كنموذج لإخلاص القطاع الخاص للتنمية والنهوض بالزراعة ودعم الزراعات الملحية.
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