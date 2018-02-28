الوطنية للإعلام تضع معايير تغطية انتخابات الرئاسة

الهيئة الوطنية للإعلام

رحاب صبحى



تستعد الهيئة الوطنية للإعلام للقيام بالتغطية الإعلامية لمرحلة الدعاية الانتخابية للمرشحين وذلك فى إطار تنظيم المراحل الزمنية للتغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية لعام 2018 طبقاً للتوقيتات الزمنية والمعايير التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية والمعايير الإعلامية المهنية والمساحات والدقائق المخصصة للمرشحين.



وستعمل الوطنية للإعلام علي تنفيذ التغطية الإعلامية لهذه المرحلة بهدف إعطاء فرص ومساحات زمنية عادلة للمرشحين أو حملاتهما الانتخابية لعرض رؤاهم وبرامجهما الانتخابية في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي ولدور مصر الخارجي وفقاً للمعايير الموضوعة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات حيث سيتم تخصيص مساحة 30 دقيقة لكل مرشح يعرض فيها سيرته الذاتية وبرنامجه الانتخابي ورؤيته في كافة المجالات ويتم إذاعة هذه المدة علي الشبكات والقنوات التي سيتم تحديدها.



وتؤكد الوطنية للإعلام أنه من خلال تغطيتها الإعلامية لهذه المرحلة عبر شاشاتها وشبكاتها الإذاعية ستعمل علي تحقيق عدة أهداف وهي التعريف بكفية الإدلاء بالصوت الانتخابي بصورة صحيحية والتحفيز علي المشاركة السياسية للمواطنين في الانتخابات والتعريف بالخدمات والتيسيرات التي تقدمها الجهات المسئولة والمعنية بتنظيم الانتخابات وأيضاً إلقاء الضوء علي اعمال الهيئة الوطنية للانتخابات.



وكانت شاشات وإذاعات الوطنية للإعلام قد قامت بالتغطية الإعلامية لمرحلة نشر القائمة المبدئية للمرشحين وتلقى التظلمات والطعون والفصل فيها حتي إعلان القائمة النهائية للمرشحين ورموزهم الانتخابية.



كما قدمت شاشات وإذاعات الوطنية للإعلام شروحاً إخبارية وبرامج تحليلية لمجريات هذه المرحلة من خلال النشرات والتقارير و المواجيز الإخبارية وذلك بهدف توعية المواطنين بتلك الاجراءات الانتخابية والمواصفات الواجب توافرها فى الرئيس الذي سيتم اختياره والتعريف بقانون تنظيم مباشرة الحياة السياسية وفقا للدستور .

