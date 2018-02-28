بيتا إيجيبت تطلق أولى مراحل بيتا جرينز بمستقبل سيتى

المهندس علاء فكرى رئيس مجلس إدارة شركة بيتا ايجيبت للتنمية العمرانية

علاء فكرى: الشركة حصلت على القرار الوزارى للمشروع والتنفيذ على 6 مراحل

توفير وسائل نقل داخلية وخارجية وخدمات من اليوم الأول للسكن و"بيتا" تقدم خلاصة خبرات 25 عاماً من التميز فى المشروع



رضوى عبد الرازق



أطلقت شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية المرحلة الأولى من أحدث مشروعاتها " بيتا جرينز نيو كايرو " المقام على 84.7 فدان بمستقبل سيتى بالقاهرة الجديدة باستثمارات مبدئية 5 مليارات جنيه.



صرح بذلك المهندس علاء فكرى رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية كاشفاً عن حصول الشركة مؤخراً على القرار الوزارى للمشروع والبدء فى إجراءات الحصول على التراخيص تمهيداً لتنفيذ الإنشاءات قريباً.



وأشار فكرى الى أن الشركة تستهدف تنفيذ المشروع على 6 مراحل خلال 5 سنوات، ويشتمل على 3000 وحدة سكنية متنوعة من شقق وبنتهاوس ودوبلكس وفيلات فاخرة وقد راعت الشركة تنوع المساحات والمواصفات بالمشروع لتلبية مختلف إحتياجات الشريحة المستهدفة من العملاء.



وأوضح أن المرحلة الأولى التى تم إطلاقها من " بيتا جرينز نيو كايرو " تشتمل على حى متكامل من الفيلات توين هاوس وتاون هاوس، كما سيتم تنفيذ الخدمات الاساسية بالمشروع ومنها النادى الاجتماعى بالتوازى مع الوحدات السكنية بحيث يتم الانتهاء من تشغيل جزء كبير من الخدمات مع تسليم أول الوحدات السكنية بالمشروع وإشغالها، وستوفر الشركة وسائل نقل داخلى وخارجى واتوبيسات خاصة لنقل العملاء من المشروع الى مصر الجديدة.



وشدد على أن الشركة تحرص على تنفيذ أعلى مستوى من الخدمات بالمشروع لتحقيق الرفاهية الكاملة للعملاء وكذلك تنفيذ مشروعات مميزة من ناحية التصميمات وجودة المواصفات تخلق بدورها قيمة مضافة للقطاع العقارى .



ولفت الى أن الشركة حرصت فى خدمات بيتا جرينز نيو كايرو تلبية احتياجات السكان بمختلف الاعمار حيث سيتم توفير حضانة للاطفال من سكان المشروع فقط، وسيتم توفير مينى ماركت واكشاك صغيرة لحين الانتهاء من تنفيذ المول وكذلك ملاعب وحمامات سباحة وعدد 8 بحيرات مائية.



وأضاف أن الشركة اتبعت الطراز المعمارى " المودرن " فى تنفيذ المشروع وتم التعاقد مع أحد اكبر المكاتب الاستشارية التى تضم فى هيكلها 300 مهندس لتنفيذ مشروع مبتكر ويحقق رؤية بيتا إيجبيت فى التنمية العمرانية المتكاملة ، كما سيتم ابرام تعاقدات مع شركات المقاولات الكبرى ذات الخبرات لضمان تنفيذ المشروع بالجودة المطلوبة.



ولفت الى أن نسبة المبانى بـ " بيتا جرينز نيو كايرو " 18.5% وحرصت الشركة على زيادة المسطحات الخضراء والخدمات واللاند سكيب بالمشروع كما سيتم إتباع أعلى منظومة لتوفير الامن بالكومباوند من حيث الاسوار والبوابات الحديثة وكاميرات المراقبة وغيرها من الاليات المبتكرة التى تلبى احتياجات العملاء.



وأوضح أن الشركة ستستمر فى تقديم خدمات مابعد البيع المميزة لسكان المشروع لضمان الحفاظ على الجودة والصيانة للوحدات.



وشدد على حرص بيتا ايجيبت على تقديم خلاصة خبراتها فى القطاع العقارى والتى أمتدت الى فترة ناهزت الخمس وعشرون عاماً فى مشروع بيتا جرينز نيو كايرو.



وأضاف أن وجود العديد من كبار شركات التطوير العقارى بمستقبل سيتى بالقاهرة الجديدة يخلق تنافسية بين الشركات للخروج بمنتجات باعلى جودة وأفضل أسعار، كما أن موقع مستقبل سيتى المميز بشرق القاهرة يمثل قيمة مضافة للاستثمارات.



وأشار الى أن الشركة تسستهدف تنفيذ خطة توسعية متكاملة خلال العام الحالى ولديها اهتماماً بالفرص الاستثمارية المتاحة بمناطق عديدة منها توسعات الشيخ زايد والتوسعات الشمالية فى اكتوبر والقاهرة الجديدة ومستقبل سيتى والعاصمة الادارية وكذلك الساحل الشمالى والعين السخنة.



ولفت الى أن الشركة لديها تسهيلات بنكية عديدة من عدة بنوك وذلك فى إطار ثقة المؤسسات المصرفية فى ملاءة الشركة المالية وسابقة اعمالها القوية.



وتستهدف شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية مبيعات تعاقدية بقيمة 2 مليار جنيه خلال العام الحالى.



وتعمل شركة بيتا ايجيبت للتنمية العمرانية كمطور عقارى فى السوق المصرى منذ اكثر من 25 عاماً ونفذت العديد من المشروعات المتميزة.