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نقل وملاحة
الصحة: مصرع 10 مواطنين إثر حادث تصادم قطارين بالبحيرة (حصيلة أولية)
الأربعاء 28 فبراير 2018 02:16 م
تصادم قطارين بمنطقة خورشيد بالإسكندرية، 11 أغسطس 2017.
أخر الأخبار
تصادم قطارين بمنطقة خورشيد بالإسكندرية، 11 أغسطس 2017.
المال- خاص
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، وفاة 10 مواطنين وإصابة 15 أخرين، إثر حادث تصادم قطار بضائع بآخر ركاب بمنطقة كوم حماده ، محافظة البحيرة كبيان مبدائى للحادث.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب30 سيارة اسعاف مجهزة لموقع الحادث.
وأشار " مجاهد" الى أنه تم نقل المصابين والوفيات الى مستشفيات ايتاى البارود وبدر ، فيما تم رفع درجة الاستعداد الى الدرجة القصوى بمستشفيات المحافظة وهى دمنهور ، ووادى النطرون وكفر الدوار لاستقبال اى حالات.
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