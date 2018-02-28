تداولات استثنائية بالبورصة على سهمي الشرقية للدخان وهيرميس

- مصادر: نقل ملكية يرفع تداولات المجموعة المالية إلى 673.6 مليون جنيه

- الشرقية للدخان يسجل مستويات تاريخية عند 600 جنيه بعد تجزئة السهم





مصطفى طلعت

شهدت شاشات تداول البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، تداولات كبيرة واستثنائية على سهمي الشرقية للدخان – إيسترين كومباني، والمجموعة المالية هيرميس القابضة.

وكشفت الشاشات تنفيذ صفقتين بأحجام ضخمة على سهم هيرميس إلى 10 ملايين سهم لكل واحدة، بقيمة بلغت 440 مليون جنيه، في حين جاءت قيمة كل صفقة منفذة على الشرقية للدخان اعتيادية كالجلسات السابقة.

وبحلول الساعة الواحدة ظهر اليوم، ارتفع سهم الشرقية للدخان 1.22% ليسجل مستوى 552 جنيهًا، بقيمة تداول بلغت 744.4 مليون جنيه، وصعد سهم المجموعة المالية هيرميس 3.78% ليسجل 23 جنيهًا عبر تداولات بقيمة 673.6 مليون جنيه.

وأكد محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة "أمان" لتداول الأوراق المالية، أن قرار مجلس إدارة شركة الشرقية للدخان بتجزئة السهم، بالتزامن مع دخولها مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة تعد الأسباب الرئيسية لصعود التداولات بهذا الشكل.

وأشار الأعصر إلى أن بعض التقارير الصادر قد توقعت دخول سيولة تصل إلى 20 مليار جنيه من جانب المستثمرين الأجانب لسهم الشرقية للدخان، بعد دخولها مؤشر مورجان ستانلي، ما مثل دافع كبير للعملاء للشراء بقوة في السهم.

يشار إلى أن "الشرقية للدخان" مطلع الأسبوع الحالي، تجزئة القيمة الإسمية للسهم، بنسبة 3 إلى 1 لتصبح خمسة جنيهات، بدلاً من خمسة عشر جنيهاً.

وقال سامح غريب، رئيس قسم التحليل الفني بشركة "الجذور" لتداول الأوراق المالية، إن التداولات على السهمين جاءت بشكل غير طبيعي وعلى غير العادة، مرجحًا ارتفاع تداولات الشرقية للدخان بشكل أساسي إلى إعلان الشركة تجزئة القيمة الاسمية للواحد منذ أيام.

ولفت إلى أن سهم الشرقية للدخان سجل مستوى 600 جنيه للمرة الأولى في تاريخه، قبل تقليص ماكسبه مع منتصف التعاملات، وبالمثل اخترق سهم المجموعة المالية مستوى 23.10 جنيه، قبل أن يقلص مكاسبه، وتتحول تلك المستويات إلى مستهدفات مقاومة على الأجل القصير.

وعلمت "المال" أن الصفقتين المنفذتين على سهم المجموعة المالية "هيرميس"، يأتي في إطار إعادة الهيكلة الطبيعية بين الصناديق داخل الشركة.

جدير بالذكر أن "الشرقية للدخان" انضمت، منتصف فبراير الحالي، إلى مؤشر "إم إس آي" للأسواق الناشئة مقابل خروج المجموعة المالية هيرميس، وذلك نتيجة لارتفاع معدلات السيولة على سهم الشرقية بالبورصة مؤخرًا.