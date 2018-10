أحمد عوض



أرسلت شركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات EIT - الوكيل الحصري لـ"كيا"، لشبكة موزعيها، أمس، القائمة السعرية الجديدة لطرازاتها - على أن يتم تطبيقها مطلع الشهر المقبل؛ إذ ارتفعت أسعار سيارات "كيا - سيراتو" ، بمقدار 10 آلاف جنيه بمختلف فئاتها.



وصعدت أسعار كيا سيراتو فئة" A/T LX" إلى 300 ألف بدلاً من 290 ألف، ووصلت أسعار فئة A/T EX إلى 330 ألف مقابل 320 ألف، وقدرت أسعار "سيراتو" فئة "A/T EX SRF" إلى 355 ألف مقارنة بـ 345 ألف، وارتفعت أسعار فئة "A/T H/L" إلى 380 ألف مقابل 370 ألف.



واستقرت "المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات EIT" - على أسعار طرازات كيا "بيكانتو، سييد، كارنز، سبورتاج، ريو، سول" دون تغيير خلال مارس المقبل.



ويوضح الجدول التالي ، تطور أسعار طرازات كيا خلال شهري فبراير ومارس 2018:





العلامة الطراز الفئة أسعار فبراير أسعار مارس مقدار التغيير



















































كيا سيراتو A/T LX 290.000 300.000 10.000 A/T EX 320.000 330.000 10.000 A/T EX SRF 345.000 355.000 10.000 بيكانتو A/T H/L 370.000 380.000 10.000 A/T 232.000 232.000 0 A/T H/L 247.000 247.000 0 ريو A/T LX FL 318.000 318.000 0 A/T EX FL 328.000 328.000 0 HB F/O H/L FL 349.000 349.000 0 كارنز A/T EX 459.000 459.000 0 A/T H/L 489.000 489.000 0



سول A/T EX 348.000 348.000 0 A/T F/O EX 404.000 404.000 0 A/T H/L 434.000 434.000 0





سييد HB A/T LX FL 365.000 365.000 0 SW A/T LX FL 375.000 375.000 0 HB A/T HL FL 395.000 395.000 0 SW A/T HL FL 405.000 405.000 0







سبورتاج A/T LX 469.900 469.900 0 A/T LX F/O 489.900 489.900 0 A/T EX 519.900 519.900 0 A/T H/L 559.900 559.900 0 A/T GT 4WD 659.900 659.900 0