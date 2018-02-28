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عقـــارات
9 سنوات أقصى مدة لتقسيط وحدات بيتا جرينز نيو كايرو
الأربعاء 28 فبراير 2018 01:23 م
علاء فكري 2
أخر الأخبار
علاء فكري 2
رضوى عبد الرازق
قال المهندس علاء فكرى رئيس شركة بيتا ايجبت للتنمية العمرانية إن الشركة لديها اهتمام بالحصول على أراضٍ فى أكتوبر والشيخ زايد والساحل الشمالى والقاهرة الجديدة .
وأشار على هامش مؤتمر صحفى عقد اليوم إلى أن شركة حصلت على القرار الوزارى لمشروع بيتا جرينز نيو كايرو بمستقبل سيتى منذ أيام وتستهدف الحصول على التراخيص الخاصة بالمشروع وبدء التنفيذ قريبا.
ويقع المشروع على مساحة 84.7 فدان ويشتمل على 3000 وحدة سكنية ويتم تنفيذه على 6 مراحل خلال 5سنوات
وأشار فكرى إلى أن الحد الأدنى لسعر المتر بالمشروع 9 آلاف جنيه والمقدمات من 5 إلى 10 % والتقسيط حتى 9 سنوات
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