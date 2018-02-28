قرار جمهورى بتحويل الجامعة الإلكترونية إلى أهلية

السيسى 111

جهاد سالم



أصدر عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا رقم 71 لسنة 2018 بشان تحويل الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الخاصة إلى أهلية تسمي ( الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية ).



وأوضح القرار الجمهوري المنشور بالجريدة الرسمية أن الجامعة لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها القاهرة، وتباشر نشاطها طبقا لاحكام قانون الجامعات الخاصة والاهلية ولائحته التنفيذية والقوانين الاخري ذات الصلة، ويجوز للجامعة طبقا للمادة الاولي من القرار الجمهوري انشاء فروع للجامعة بموافقة مجلس امنائها بعد اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.



وقال الدكتور ياسر دكروري رئيس الجامعة، إن صدور القرار الجمهوري بتحويل الجامعة إلى أهلية يعطي دلالة واضحة على أنها لا تهدف للربح، شأنها في ذلك شأن الجامعات الأهلية، بل تُولي جُل اهتمامها نحو رفع جودة وتنمية كفاءة العملية التعليمية على المستوى الجامعي بعيداً عن اعتبارات الربحية التى لا تدخل ضمن دائرة اهتماماتها الأساسية.

