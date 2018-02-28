نهر النيل

الصاوي أحمد



قال الدكتور عبد الله الدخيل المنسق الإقليمي المركز الدولي للزراعات الملحية، إن زراعة نبات الكينوا والمحاصيل المتحملة للملوحة هى مستقبل الزراعة فى العالم العربي فى ظل التغيرات المناخية التى يشهدها العالم.



وكشف أن 50% من أحواض الانهار فى العالم العربي كالنيل والفرات ودجلة أصبحت متدهورة جدا، وأن من ١٠ الى ١٢% من الأراضي الخصبة فى المنطقة إنتاجيتها منخفضة رغم وجود ظروف جيدة للإنتاج.



وأوضح الدخيل أن الموارد المائية فى العالم العربى أغلبها تعتمد على المياه الجوفية ونسبة كبيرة منها مرتفعة الملوحة الى جانب التدنى الكبير المنتظر فى موارد المياه فى العالم العربي خلال الفترة المقبلة قد تصل إلى ١٥%.



وأشار إلى أن معظم أراضي العرب تصنف كهامشية أى ضعيفة فى الإنتاج الزراعي بسبب تملح الارض والمياه، وأن مناطق فى دلتا النيل أصابها التملح وأصبحت تصنف ضمن الأراضي الهامشية وهو ما يظهر التحديات التى تواجه المنطقه بكاملها فى مجال إنتاج الغذاء.



وأشار المنسق الإقليمي للمركز الدولى للزراعات المحلية بدبى أن الاستثمار في المحاصيل غير التقليدية هو أحد حلول خفض فجوة الغذاء وهو ما فعلته شركات ضمن مشروع انتاج البذور المتملحه فى صحراء بني سويف بزراعة الكينوا والاستفادة منها ومنحها قيمة مضافة كونها واحدة من المحاصيل مرتفعة الثمن.



ومن جانبه طالب الدكتور حسن الشاعر الباحث الرئيسي بمشروع انتاج البذور المتحملة للملوحة أن يشارك مركز التميز المصري للزراعات الملحية في مشروع المليون ونصف فدان وتخصيص جزء من المشروع للمحاصيل غير التقليدية وهو ما نجحت فيه الرائدات الريفيات الى جانب الدكتورة شكرية المراكشي رئيس مجلس إدارة شركة ايرو جيت التى ساهمت فى زراعة الكينوا بالمناطق القاحلة ببني سويف.