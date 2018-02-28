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طاقة
القابضة للبتروكيماويات تنهي تحليل 6 عروض لإنشاء مصنع البروبيلين
الأربعاء 28 فبراير 2018 11:34 ص
طارق الملا
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طارق الملا
نسمة بيومي وعمر سالم
تلقى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، تقريرًا، من الكيميائى سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، عن انتهاء شركة سيدى كرير للبتروكيماويات (سيدبك) بالإسكندرية، من إجراءات تقييم العروض الست المقدمة لرخصة مصنعى إنتاج البروبيلين والبولى بروبيلين المزمع إنشاؤهما، فى إطار مشروع التوسعات الجديد.
وتهدف الشركة إلى الحصول على الرخص اللازمة لهما من الشركات العالمية أصحاب الرخص.
وأضاف التقرير أن إجراءات تقييم الرخص المقدمة إليها أسفرت عن اختيار شركة "UOP" العالمية لرخصة مشروع البروبيلين، و"Grace" العالمية لرخصة مشروع البولى بروبيلين، وتتم إجراءات الترسية والتعاقد للحصول على الرخص من الشركات التى تم اختيارها.
يهدف المشروع إلى إنشاء مصنع لإنتاج البروبيلين بطاقة إنتاجية 500 ألف طن سنويًا، وإنشاء مصنع لإنتاج البولى بروبيلين بطاقة إنتاجية 450 ألف طن سنويًا، ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع وبدء الإنتاج مع بداية عام 2022.
وأبرمت شركة سيدى كرير للبتروكيماويات الشهر الماضى عقدين أحدهما مع شركة جاسكو لتغذية المشروع بمدخلات الإنتاج من البروبان، أحد مشتقات الغاز الطبيعى، والعقد الآخر مع شركة إيثيدكو لتوريد الكهرباء.
البترول
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