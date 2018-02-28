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نقل وملاحة
ميناء الزيتيات يستعد لاستقبال 8500 طن بوتاجاز قادمة من ينبع السعودي
الأربعاء 28 فبراير 2018 11:33 ص
ميناء الزيتيات
أخر الأخبار
ميناء الزيتيات
نادية صابر
قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الاحمر إن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة ارزوجاز و على متنها 8500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودي.
كما يستقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 73 راكبا و 66 شاحنة و 4 سيارة بينما تغادر ثلاث سفن و هى مسرة ، الحرية1 ، النوى اكسبريس و على متنهم 313 راكبا و 163 شاحنة بضائع و 16 سيارة
فيما شهد الميناء بالامس استقبال السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 95 راكبا و 86 شاحنة و 5 سيارة و غادرت السفينتين مسرة و النوى اكسبريس و على متنهم 261 راكبا و 74 شاحنة بضائع و 12 سيارة
على جانب آخر ، يستعد ميناء الغردقة لاستئناف الرحلات على الخط الملاحى الغردقة / ضبا حيث يستقبل الميناء العبارة القاهرة و على متنها 97 راكبا و 4 سيارة و من المنتظر ان تقوم العبارة برحلات منتظمة بمعدل رحلتين أسبوعية
وفي السياق ذاته، يشهد ميناء نويبع وصول و سفر 1082 راكبا و تداول 61 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا و على متنها 230 راكبا و 3 براد و 7 تريلا و 2 باص جيت كما تغادر السفينتين برنسيسة و بريدج و على متنهم 491 راكبا و 12 براد و 2 تريلا.
بينما شهد الميناء بالامس استقبال السفينتين برنسيسة و بريدج و على متنهم 49 راكبا و 7 براد و 1 تريلا فيما غادرت السفينة سينا و على متنها 312 راكبا و 17 براد و 12 تريلا .
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