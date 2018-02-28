ميناء الزيتيات يستعد لاستقبال 8500 طن بوتاجاز قادمة من ينبع السعودي

ميناء الزيتيات

نادية صابر



قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الاحمر إن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة ارزوجاز و على متنها 8500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودي.



كما يستقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 73 راكبا و 66 شاحنة و 4 سيارة بينما تغادر ثلاث سفن و هى مسرة ، الحرية1 ، النوى اكسبريس و على متنهم 313 راكبا و 163 شاحنة بضائع و 16 سيارة



فيما شهد الميناء بالامس استقبال السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 95 راكبا و 86 شاحنة و 5 سيارة و غادرت السفينتين مسرة و النوى اكسبريس و على متنهم 261 راكبا و 74 شاحنة بضائع و 12 سيارة



على جانب آخر ، يستعد ميناء الغردقة لاستئناف الرحلات على الخط الملاحى الغردقة / ضبا حيث يستقبل الميناء العبارة القاهرة و على متنها 97 راكبا و 4 سيارة و من المنتظر ان تقوم العبارة برحلات منتظمة بمعدل رحلتين أسبوعية



وفي السياق ذاته، يشهد ميناء نويبع وصول و سفر 1082 راكبا و تداول 61 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا و على متنها 230 راكبا و 3 براد و 7 تريلا و 2 باص جيت كما تغادر السفينتين برنسيسة و بريدج و على متنهم 491 راكبا و 12 براد و 2 تريلا.



بينما شهد الميناء بالامس استقبال السفينتين برنسيسة و بريدج و على متنهم 49 راكبا و 7 براد و 1 تريلا فيما غادرت السفينة سينا و على متنها 312 راكبا و 17 براد و 12 تريلا .

