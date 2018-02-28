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نقل وملاحة
البترول: قرب وصول البيتومين المستورد للسويس والإسكندرية
الأربعاء 28 فبراير 2018 11:28 ص
رصف الطرق بمطروح
أخر الأخبار
رصف الطرق بمطروح
نسمة بيومي و عمر سالم
عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور هشام عرفات وزير النقل اجتماعا لبحث البرامج الزمنية لتوريد كميات البيتومين اللازمة للمشروعات القومية للطرق
حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارة منهم نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الخارجية والنقل والتوزيع ومساعد نائب رئيس الهيئة للنقل والتوزيع ومن وزارة النقل رؤساء الهيئة العامة للطرق والكبارى والشركة القابضة للطرق والكبارى والشركة الاستشارية لصيانة الطرق.
وأشار الملا أن البيتومين يعد منتج استراتيجى للمشروعات القومية ، مؤكداً على جاهزية قطاع البترول لتلبية احتياجات وزارة النقل لتنفيذ مشروعاتها في التوقيتات المحددة.
وأشار الملا إلى قرب الانتهاء من استقبال البيتومين المستورد في منطقة السويس بالإضافة إلى إستقباله في منطقة الأسكندرية لتفادى أي عقبات قد تحدث للإعتماد على نقطة استقبال واحدة ، فضلاً عن زيادة المخزون الاستراتيجي في المنطقتين ، وذلك حرصاً من وزارة البترول على سرعة تلبية كافة احتياجات المشروعات القومية للطرق الجارى تنفيذها في مختلف محافظات مصر .
ومن جانبه أكد وزير النقل على إيجابية وأهمية التنسيق بين الوزارتين لإنجاز مشروعات الطرق في التوقيتات المحددة
وأشار إلى ن قطاع البترول شريك رئيسى في نجاح إنجاز هذه المشروعات القومية الجارى تنفيذها حالياً .
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