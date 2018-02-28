المعوقات تعترض تصدير السيارات إلى الأسواق المجاورة

الرسوم الجمركية على السيارات

شريف عيسى



يسعى عدد من وكلاء السيارات إلى البحث عن سبل وإمكانيات التصدير إلى الأسواق المجاروة، مثل ليبيا والسودان، فى محاولة لتعظيم الأرباح ومعدلات البيع للطرازات التابعة لهم، ومواجهة موجة الركود التى دخلت عامها الثالث على التوالى.



وتفاوتت تقديرات خبراء السوق حول مدى جدوى تلك المحاولات، ونتائجها على الشركات، فيرى فريق أن تلك الأسواق واعدة للغاية فى ظل تعاظم الطلب على السيارات بأنواعها سواء ملاكى أو تجارى، مما يسهم فى خفض معدلات الخسائر التى تعانيها، مع قلة عدد السيارات المباعة فى مصر.



فى حين يرى فريق آخر أن هذه الخطوة «غير مجدية» فى ظل ارتفاع تكلفة التخزين وإعادة التصدير بخلاف القيمة الجمركية عليها، حسب دولة المنشأ وليس مصر، بخلاف الاضطرابات السياسية التى تعانيها تلك الدول.



فى البداية، قال سمير علام، نائب رئيس شعبة صناعة وسائل النقل باتحاد الصناعات، إن هناك كما من التحديات تواجهه فرص إعادة التصدير، والتى من بينها التكلفة لأن استيراد السيارات، وتخزينها فى المناطق الحرة، ثم إعادة تصديرها سيجعل السعر مرتفعا للغاية، وغير تنافسى.



وتابع : «كما أن الجمارك المفروضة عليها، والتى سيتم تطبيقها بحسب دولة المنشأ وليس الدولة المصدرة، سيجعل فرص نجاح التجرية ضعيف للغاية، ويجعلها محفوفة بالمخاطر، خاصة وأن ليبيا لاتزال تعانى من التخبط فى ظل التوقعات التى تشير إلى أن الاستقرار لن يعود إليها قبل حلول 2020 على أقل تقدير.



وتساءل عن مدى قدرة الوكيل على بيع سيارات فى دول مجاورة لا تتواجد فيها مراكز خدمة أو صالات للعرض أو حتى منافذ لبيع قطع الغيار، مؤكدا أن هناك مجازفة خطيرة حيال سعى أى شركة سيارات لضخ استثمارات فى دول الجوار.



وأضاف أن إعادة التصدير يعد غير مجد من الناحية الاقتصادية، و أنه من الصعب أيضا الاعتماد على السيارات المجمعة فى تحفيز عمليات التصدير.



وعدد «علام» عددا من العوامل التى تحول دون تصدير سيارة مجمعة فى مصر، والتى من بينها عدم تطبيق شروط ومبادئ المواصفات القياسية العالمية، بالإضافة إلى اعتمادها على المكون المحلى، وليس القيمة المضافة، لأن من أهم شروط التصدير أن تصل القيمة المضافة فى السيارة المجمعة إلى %40 حتى تتمكن من التصدير لدول «الكوميسا» والدول العربية.



وقال جمال عسكر، خبير سوق السيارات، إن قدرة الشركات على التصدير للأسواق الليبية أو الأفريقية، يعتمد على فئة السيارات الملائمة لمستويات الدخول فى تلك الدول، مؤكدا ًأن نجاح التجربة يصب فى المقام الأول فى مصلحة مصانع التجميع المحلى، ومن ثم المستوردين.



وأشار إلى أن التصدير يحقق فائدة كبيرة فى زيادة معدلات مبيعات الشركات التى عانت على مدار العامين الماضيين، من تحديات تراجع الإقبال على الشراء، مما تسبب فى خفض حصصها الاستيرادية بنسبة 30 - %50.



وأوضح أن هناك العديد من الأسواق الواعدة فى أفريقيا والشرق الأوسط، والتى يسهل تصدير سيارات ومكونات لها، فى ضوء الاتفاقيات التجارية الموقعة، سواء مع الدول العربية أو الأفريقية، مشيرا إلى ضرورة إصدار قانون صناعة السيارات لتسهيل عمليات التصدير، وتحديد الحوافز للشركات القادرة على ذلك.



وأوضح أن العديد من الدول الخليجية، تتولى تصدير طرازات وسيارات كاملة للعديد من الدول الأفريقية، والتى من بينها السودان، عبر اتفاق الوكيل مع الشركة الأم على توريد سيارات إلى الدولة المصدر إليها، دون الحاجة إلى وصول الشحنة إلى الوكيل بدولته، وإعادة تصديرها، وبالتالى فمن الممكن لشركات السيارات والوكلاء فى مصر الاستفادة من تلك التجربة فى توسيع قاعدة نشاطهم.



وأشار المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إلى أن محاولات التصدير لشركات و وكلاء السيارات لا تعدو كونها مبادرات واجتهادات فردية لايمكن بأى حال تعميمها، خاصة وأن غالبية الطرازات تعانى من قوائم انتظار ممتدة.



وأوضح أن تفضيلات المستهلك الليبى الراغب فى اقتناء سيارة تختلف كليا عن التى يتم تداولها فى السوق المحلية، مشيرا إلى أن تفضيلات الليبين تتجه إلى سيارات الدفع الرباعى، أو الفاخرة، فى حين ما يتم إنتاجه للسوق المصرية يدخل فى شريحة السيارات الرخيصة، وبالتالى فإن من الأسواق الأنسب للتصدير، هى السودان.



وأكد أن من الأسباب وراء اتجاه عدد من الشركات لإعادة تصدير سياراتهم، هو تراكم المخزون، ورغبته فى تصريفه بعد أن شهد موجة من حرق الأسعار على مدار الفترة الماضية، مما دفعه لهذه السبيل فى محاولة لتقليل خسائره.



وتابع : «وعلى الرغم من كون التصدير من السياسيات الاقتصادية التى تخفزها الدولة بعد قرار تحرير أسعار الصرف، فإنه من المجدى من الناحية الاقتصادية تصدير سيارات محلية ، وليس إعادة تصدير المستوردة».



تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة «بزنس مونيتور إنترناشونال BMI» الأمريكية لأبحاث الأسواق المالية، قد أعلنت فى وقت سابق عن توقعاتها باقتناص ليبيا المركز الثالث فى قائمة دول المنطقة الأكثر نموا فى صافى مبيعات سوق السيارات خلال 2018.



وتوقع التقرير أن تشهد مبيعات المركبات نموا %6.5، لتصل إلى 16 ألف سيارة، إلا أن التقرير أكد على أن توقعات متوسطة الأجل عن المبيعات لاتزال بعيدة عن التأكيد فى ظل استمرار تذبذب الأوضاع الأمنية، بالإضافة إلى تخارج العديد من الوكلات الأجنبية.



وتوقع التقرير أن تساعد قطاعات البناء والنفط والغاز فى دفع حركة النمو، للعلامات التى لا تزال تحتفظ بوكيل محلى لها بها فى إشارة إلى «تويوتا»و «مازدا» و«هيونداى».