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بورصة وشركات
بحضور وزيرة التخطيط.. إن آي كابيتال تعلن استراتيجة 2018
الأربعاء 28 فبراير 2018 11:24 ص
بحضور وزيرة التخطيط..إن آي كابيتال تعلن استراتيجة 2018
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بحضور وزيرة التخطيط..إن آي كابيتال تعلن استراتيجة 2018
المال- خاص
عقدت شركة "إن آي كابيتال" القابضة للاستثمارات المالية، اجتماع مجلس إدراتها أمس الثلاثاء، في مقر الشركة، بحضور د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وبرئاسة السيد، محمود منتصر ابراهيم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، وأعضاء مجلس الإدارة.
وناقش المجلس الاستراتيجية المتوقعة للعام الحالي 2018، حيث ستواصل الشركة مسانداتها لبرنامج الطرح العام لبعض الشركات الحكومية والمشتركة، وذلك تحت رعاية اللجنة الوزارية المختصة برئاسة وزارة المالي.
كما ستواصل الشركة تقديم الدعم الفني والاستشارات المالية وخدمات إعادة الهيكلة للهيئات والوزارات المختلفة من خلال إن آي للاستشارات.
وعلي صعيد الاستثمار المباشر قامت شركة أيادي للاستثمار والتنمية، التابعة لـ "إن آي كابيتال" بتأسيس شركة كرييتيف ميديا فنتشرز (إبداع) التي تستهدف الاستثمار فى قطاع الإعلام والتكنولوجيا، بغرض تطوير الصناعة والمساهمة فى زيادة المردود الاقتصادى للقطاع فى الدخل القومي.
كما تم في الاجتماع تحديد أسماء أعضاء مجلس الإدارة الجدد.
قدمت وزيرة التخطيط الشكر إلى أحمد الصياد، الرئيس غير التنفيذي السابق للشركة، بعد أن تم اختيار السيد محمود منتصر خلفًا له.
يُذكر أن شركة "إن آي كابيتال" هي شركة استثمار مملوكة لبنك الاستثمار القومي، الذي تترأس مجلس إدارته الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
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