بدء تسكين أهالي طلمبات المكس بالإسكندرية بالعمارات الجديدة

طلمبات المكس بالإسكندرية

بدور إبراهيم



صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم البدء فى نقل وتسكين أهالينا فى طلمبات المكس بالإسكندرية بالعمارات الجديدة المخصصة لهم.



وأوضح المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أن منطقة طلمبات المكس بحي العجمي بمحافظة الإسكندرية، هي منطقة مصنفة بالخريطة القومية لصندوق تطوير المناطق العشوائية كمنطقة غير آمنة من الدرجة الثانية.



وأضاف صديق أن الصندوق قام بتمويل المشروع وبناء 9 عمارات لتوفير وحدات سكنية بديلة لأهالي المكس، وتقدر تكلفة المشروع بمبلغ وقدره 31 مليون جنيه.



وأشار إلى أنه من المتوقع إعلان محافظة الإسكندرية محافظة خالية من العشوائيات غير الآمنة بنهاية العام الحالي.