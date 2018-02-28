البورصة تطرق قمة تاريخية جديدة بمستهل تعاملات الأربعاء

البورصة المصرية

مصطفى طلعت



استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة -اليوم الأربعاء- على ارتفاع جماعي في المؤشرات، وسجل الرئيسي "egx30" مستوى تاريخي جديد عند 15600 نقطة، بعد ارتفاعه 0.54%.



وبالمثل، ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" نحو 0.28% إلى مستوى 864 نقطة، وامتد الارتفاع إلى مؤشر "egx100" الأوسع نطاقاً بنسبة 1.1% ليصل إلى 2126 نقطة.



يذكر أن البورصة أنهت تعاملات أمس على صعود طفيف لمؤشراتها، إذ صعد المؤشر الثلاثيني 0.45% عند مستوى 15522 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.20% إلى 862 نقطة، وامتد الصعود إلى المؤشر الأوسع نطاقاً 0.94% عند مستوى 2104 نقطة.