التموين تدرس إعادة إسناد سلع نقاط الخبز للقابضة الغذائية

سلع تموينية

محمد مجدى



تبحث وزارة التموين والتجارة الداخلية، إعادة إسناد توفير سلع فارق نقاط الخبز، إلى شركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة.



وكانت الوزارة قد نقلت المهمة العام الماضى للبقالين، بدلاً من الشركة القابضة للصناعات الغذائية.



قالت مصادر لـ«المال»، إن ممثلين للأخيرة عقدوا اجتماعا مساء الأحد الماضى، مع هيئة مكتب النقابة العامة لبقالى التموين، لبحث تنفيذ الإجراء، بعد ورود شكاوى من مستفيدى البطاقات، تتعلق بجودة السلع التى يوفرها البقالون، وتوقعت بدء إسناد العملية لشركات الجملة الحكومية، خلال إبريل أو مايو، على أقصى تقدير.



قال ماجد نادى، نائب رئيس النقابة العامة لبقالى التموين لـ«المال»، إن القابضة الغذائية عرضت قيام البقالين بشراء سلع فارق نقاط الخبز، مع تحصيل هامش ربح من المواطن، أسوة بالمقررات التموينية، بدلا من توفير القابضة السلع على سبيل الأمانة.



يشار إلى أن وزارة التموين، كانت قد أصدرت قرار فى سبتمبر الماضى، يلزم البقالين بدفع قيمة سلع الخبز مقدما.



وأوضح نادى، أنه تم إبلاغ الشركة القابضة رفض البقالين للقرار، على أن يتسلموها على سبيل الأمانة، ورد مسئولى الوزارة بأنهم سيعرضون الأمر على الوزير د.على المصيلحى، لحسمه.



يشار إلى أن قائمة سلع فارق نقاط الخبز، تشمل أكثر من 60 سلعة غذائية واستهلاكية، ومنظفات بأوزان وأنواع مختلفة، ويقصد بفارق نقاط الخبز، عدد الأرغفة التى يقوم صاحب البطاقة التموينية بتوفيرها، لتتحول إلى نقاط يحصل من خلالها على سلع، تصرف من يوم 1 إلى 20 من كل شهر.



وكان ماجد نادى، قد قال لـ«المال»، إنه تم صرف سلع فارق نقاط الخبز لأصحاب البطاقات التموينية، خلال فبراير الجارى، بقيمة 250 مليون جنيه، علماً بإن صرف السلع كان يسجل قيمة تصل إلى 500 مليون جنيه.