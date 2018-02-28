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طاقة
وزير البترول يبحث البرامج الزمنية لتوريد البيتومين لمشروعات الطرق
الأربعاء 28 فبراير 2018 10:55 ص
طارق الملا 2
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طارق الملا 2
المال - خاص
عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور هشام عرفات وزير النقل، اليوم الأربعاء، اجتماعًا، لبحث البرامج الزمنية لتوريد كميات البيتومين اللازمة للمشروعات القومية للطرق.
حضر الاجتماع، كل من وكيل أول الوزارة لشئون البترول ورئيس هيئة البترول ومعاون وزير البترول لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، ونائبا رئيس هيئة البترول للتجارة الخارجية والنقل والتوزيع، ومساعد نائب رئيس الهيئة للنقل والتوزيع، ومن وزارة النقل رؤساء الهيئة العامة للطرق والكبارى، والشركة القابضة للطرق والكبارى، والاستشارية لصيانة الطرق.
وأشار الملا إلى أن البيتومين يعد منتج استراتيجى للمشروعات القومية، مؤكداً على جاهزية قطاع البترول لتلبية احتياجات وزارة النقل لتنفيذ مشروعاتها في التوقيتات المحددة.
ولفت إلى قرب الانتهاء من استقبال البيتومين المستورد في منطقة السويس، بالإضافة إلى استقباله في منطقة الإسكندرية لتفادى أي عقبات قد تحدث للاعتماد على نقطة استقبال واحدة، فضلاً عن زيادة المخزون الإستراتيجي في المنطقتين، حرصًا من وزارة البترول على سرعة تلبية كافة احتياجات المشروعات القومية للطرق الجارى تنفيذها في مختلف محافظات مصر.
وأكد وزير النقل على إيجابية وأهمية التنسيق بين الوزارتين لإنجاز مشروعات الطرق في التوقيتات المحددة، وأن قطاع البترول شريك رئيسى في نجاح إنجاز هذه المشروعات القومية الجارى تنفيذها.
البترول
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