شعبة المحاجر تنهى تجهيزات المعرض الدائم لمواد البناء بالإمارات

إبراهيم غالى



إبراهيم غالى: تسكين الأجنحة وشحن البضائع.. والإشغالات تخطت 95%



أحمد اللاهونى



تستعد شعبة المحاجر باتحاد الصناعات للافتتاح الرسمى للمعرض الدائم لمواد البناء «صناع مصر» بالإمارات، منتصف مارس المقبل، بعد الانتهاء من جميع التجهيزات الفنية اللازمة، عقب الافتتاح المبدئى فى يناير الماضى.



أعلنت الشعبة فى أغسطس الماضى عن إقامة معرض دائم لمواد البناء بإمارة الشارقة، بهدف التواجد المكثف بسوق الخليج، وتعظيم الحصة السوقية للمنتجات المصرية هناك، فى إطار إستراتيجية وزارة التجارة لتنمية الصادرات بواقع %10 سنويًا.



قال إبراهيم غالى، رئيس شعبة المحاجر باتحاد الصناعات، إن نسبة إشغالات المعرض تخطت %95، ويضم 40 جناحًا بها منتجات متعددة لمواد البناء «رخام، وجرانيت، ورمل زجاجى، وغيرها».



أشار رئيس شعبة المحاجر باتحاد الصناعات، إلى أن الأجنحة تسكنت وشحنت البضائع.



أكد غالى فى حوار سابق لـ"المال"، أن "التجارة" تستهدف حصة سوقية من المعرض تقدر %30، مقابل %6 حاليًا، لتغطية احتياجات الخليج، باعتباره سوق واعدة للمنتجات المصرية، لا سيما مع دعم تلك الدول لنمو الاقتصاد المصرى.



ذكر أن البداية جاءت من الإمارات لأنها منفتحة على دول آسيوية كبيرة، بها موانئ لدول خليجية آخرى، كما تعد من أهم المراكز التسويقية بالعالم، مشيرًا إلى أنه من المستهدف فتح أفرع أخرى للمعرض بالسعودية، وباق دول الخليج ثم إفريقيا، خلال العام الحالى، بعد إجراء دراسة عن الأسواق من خلال التعاون مع مكاتب التمثيل التجارى، والمجالس التصديرية.



تركز إستراتيجية وزارة التجارة 2020 على 5 قطاعات سلعية فى التصدير للخارج، تضم «مواد البناء، والمنسوجات والملابس، والصناعات الهندسية، والصناعات الكيماوية، والمنتجات الغذائية».



تعمل الإستراتيجية على فتح أسواق جديدة فى القارة الإفريقية والدول العربية، إضافة إلى المتواجدة فيها بالفعل «أمريكا وآسيا والاتحاد الأوروبى»، لأن أسواق القارة السمراء قادرة على استيعاب نسبة الزيادة فى الصادرات التى تستهدفها مصر خلال الفترة المقبلة.



تستهدف «التجارة» نموًا فى المتوسط %10 سنويًا، ووضعت خطة لجميع مكاتب التمثيل التجارى، لتحقق زيادة فى الصادرات بأسواق إفريقيا والدول العربية بنسبة %20، و%5 بالولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبى، و%10 بدول آسيا.



كشف تقرير هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، تسجيل صادرات قطاع الرخام والجرانيت 155 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من 2017 مقارنة بقيمة 177 مليون دولار فى نفس الفترة من يناير 2016.