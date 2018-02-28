الضرائب تتأهب لتلقى الإقرارات عبر الإنترنت الأسبوع المقبل

الإدارة العامة لمباحث الضرائب

مها أبوودن



تتأهب مصلحة الضرائب، لتفعيل خدمة تسليم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، الأسبوع المقبل، قبل شهرين من انتهاء موسم الإقرارات للعام المالى الجارى، وسط توقعات أن تخفف الخطوة من الازدحام الذى يتسبب فى عزوف الممولين عن تسليم الإقرارات حتى اللحظات الأخيرة من الموسم.



يبدأ موسم تسليم الإقرارات الضريبية فى يناير من كل عام، وينتهى نهاية مارس بالنسبة للأفراد، ونهاية أبريل للشركات.



أعلنت وزارة المالية عن تفعيل خدمة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا عبر الموقع الالكترونى لمصلحة الضرائب المصرية ، واصفة هذا القرار بانه يمثل تطور غير مسبوق فى منظومة الضرائب، يسهم فى التيسير على ممولى الضرائب بما يدعم جهود الحكومة فى تحسين ترتيب مصر فى مؤشر ممارسة الأعمال بالتقارير التى تصدر عن المؤسسات الدولية المعنية، بقياس تنافسية الدول وقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية.



قال عمرو المنير، نائب وزير المالية، إن الخدمة تفعيلها بشكل تجريبى، وإطلاقها رسميا الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن الخدمة تخضع للتجربة العملية المتبوعة بالدراسة لتفادى العيوب، إن وجدت.



قال ياسر محارم، أمين عام جمعية الضرائب المصرية، إن إطلاق خدمة تسليم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا عبر الإنترنت، يعد فى حد ذاته أمر جيد، وتطور ينقل مصلحة الضرائب خطوات عديدة للأمام، لكنه يرتبط بتحقق شروط معينة.



أكد محارم أنه من الضرورى تفادى الأخطاء التى تؤدى بالنظام الجديد كله، من بينها تحميل الملفات الضريبية الخاصة بالمصلحة، التى ينتج عنها أخطاء فى السيرفر، أو تتسبب فى تلفه بالكامل، مشيرا إلى أن التجارب السابقة الخاصة بتفعيل تسليم الإقرار المميكن الخاص بضريبة القيمة المضافة، كانت تتسبب فى بعض الأحيان أثناء الازدحام الشديد، فى تعطيل السيرفر بالكامل.



شدد محارم على ضرورة إصدار تعليمات إرشادية مفصلة للتعامل مع مدفوعة الضرائب، تسدد بصحبة الإقرار الضريبى، لا سيما أن القانون يمنع قبول الإقرار إلا بعد السداد.



طرح محارم فى هذا الإطار عدة تساؤلات، من بينها قبول المدفوعة وإرسال ما يثبت ذلك للممول عبر الموقع الإلكرتونى، وصورة الإثبات، وهل يمثل هذا الإثبات ذريعة قانونية فى النزاعات الضريبية؟



تساءل محارم عن وضعية المدفوعة نفسها، وقانونية تسلمها بشيك أم تحويلها من البنك، أم باليد، مشيرا إلى أن عدم حسم هذه النقاط بالتعليمات الملزمة، ذريعة لتأجيل سداد الضريبة من البعض، مع التعلل بعدم فهم المنظومة الجديدة.



تابع: «على المصلحة أن تقر بضمانة قبولها للإقرار بهذا الشكل وقبول المدفوعة فى كل مراحل التعامل مع المصلحة، لأن التجارب السابقة تثبت عكس ذلك، فعلى سبيل المثال من بين الخدمات التى تفعلها المصلحة عبر موقعها الإلكترونى خدمة الاستعلام عن موقف الفحص، والخدمة الآن تستهلك وقتا كبيرا، يصل إلى 15 يوما فى بعض الملفات، لأن المصلحة ترسل طلبات استعلام لكل قطاعات الضرائب التابع لها الملف قبل الرد على الممول.



كشف تقرير أعدته مصلحة الضرائب، عن الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بربط الموقع الإلكترونى للمصلحة بقاعدة بيانات الممولين لتسجيل تقديم الإقرارات لحظيا بملفات الممولين، ما يسمح بالبدء فى استخدام الخدمة الجديدة من هذا الأسبوع، وخلال موسم تقديم الإقرارات الحالى الذى ينتهى 31 مارس المقبل للأفراد، و30 أبريل التالى للشركات.



أضاف التقرير أن مصلحة الضرائب ومن خلال قطاع المعلومات بها تستعد لإضافة حزمة من الخدمات المهمة للممولين على الموقع الإلكترونى، لإتاحتها أون لاين، وتشمل الاستعلام عن موقف الفحص الضريبى، لملف كل ممول مسجل بضرائب الدخل، والبالغ عددهم 8 ملايين ممول، إلى جانب إتاحة خدمة تقديم نموذج 41 الخاص بمنظومة التحصيل تحت حساب الضريبة، الخاضع له بعض شرائح الممولين، التى تفرض تقديم هذا النموذج كل 3 أشهر، ما كان يمثل مشقة وجهد على الممولين، ويتسبب فى تأخير ترتيب مصر فى مؤشر أداء الضرائب الذى يقيس معدل تردد الممولين على المأموريات.



طبقًا لبيان نشرته وزارة المالية؛ فإن المصلحة تستعد لتقديم عدد من الخدمات «أون لاين»، من بينها خدمة فتح ملف ضريبى للمشروعات الجديدة، على أن تستكمل الإجراءات الورقية فيما بعد، ما يقلل عدد مرات تردد الممولين على مأموريات الضرائب، إلى أقل من المتوسط العالمى، ما يتيح للممولين وقت أطول للتركيز على أعمالهم بدلا من ضياع جزء منها فى إنهاء التعاملات الحكومية، وفى نفس الوقت يتيح هذا التطور الفرصة لمأمورى الضرائب التركيز على القيام بمهامهم الأساسية، فى فحص الملفات الضريبية، لا سيما ذات القيم الكبيرة للحد من التهرب الضريبى، وهو أمر لا شك فى صالح الاقتصاد القومى.



قال أشرف عبد الغنى، رئيس مجلس إدارة مكتب ATC للمحاسبة الضريبية، إن تفعيل الخدمات الإلكترونية لمصلحة الضرائب، يعد تطورا غير مسبوقا فى الخدمة الضريبية، لاسيما إذا تم التعامل معه بجدية هذه المرة، ولم يتوقف كما كان يحدث كل مرة خلال الأعوام الماضية بسبب المعوقات التكنولوجية.



أكد عبد الغنى أن المصلحة سبق وأن أعلنت عن تفعيل خدمة تسليم الإقرارات إلكترونيًا، منذ عدة أعوام لكنها لم تتمكن من تنفيذه بسبب عدم استعدادها له، وفى ذلك الوقت قامت المكاتب الكبرى بعمل توقيعات إلكترونية للممولين والعملاء لديها، فعلى سبيل المثال قام مكتب المحاسبة الخاص بتفعيل 40 توقيع إلكترونى للعملاء ولكن غير مستخدم حتى الآن.



قال إن تفعيل تلك الخدمة مواكبا لخدمة الدفع الإلكترونى، التى أطلقتها مصلحة الضرائب، ومعظم مكاتب المحاسبة جاهزة لتطبيقه، ويبقى التساؤل هل دربت مصلحة الضرائب موظفيها على استيعاب هذا الكم الهائل من المعلومات وتحميلها على حواسب المصلحة وربطها بالإنترنت؟، كما أن تفعيل الخدمات المرتبطة بتسليم الإقرارات إلكترونيًا ، من اختصاص مكاتب المحاسبة، كالاستعلام عن موقف الفحص إلكترونيًا، وهى خدمات ترهق مصلحة الضرائب دون جدوى كبيرة.



قال عبد الغنى إن المصلحة فعلت تسليم الإقرارات إلكترونيًا، بالنسبة لكبار الممولين، لكن إثبات المدفوعة عبر كشف حساب مصغر، يرسله البنك إلى العميل أنه استقطع مبلغ لصالح مصلحة الضرائب، ولن يكون كافيا فى مرحلة تسوية الحجز، والتحصيل، إلا إذا قامت المصلحة بالاعتراف بهذا الإثبات، أو استبدلته بمستند يمكن إرساله عبر الإنترنت للعميل، يمثل حجة قانونية فى كل مراحل التقاضى أو النزاع.



أكد أنه لا يمكن التنبؤ نظرا لأن تجربة الإقرار الإلكترونى حتى لكبار العملاء لا تزال حديثة، ولم ينتج عنها حتى الآن نزاعات وصلت إلى مرحلة التقاضى، لكن مع تعميم التجربة، وتسليم الإقرار عبر الإنترنت، وإتاحة ذلك على الموقع الإلكترونى للمصلحة، يصبح الأمر أكثر تعقيدا، وبالتالى يتطلب حلولا أكثر مرونة.