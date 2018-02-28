طارق قابيل: 500 مليار جنيه استثمارات قطاع الصناعات الغذائية

طارق قابيل 8

المرسى عزت ـ محمد ريحان



كشف طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، عن أن إجمالى الاستثمارات فى قطاع الصناعات الغذائية بلغت نهاية 2017، 500 مليار جنيه، متوقعا زيادة نموه من %8 إلى %10 نهاية 2018.



أكد قابيل، أن الاقتصاد المصرى استعاد مكانته على خريطة الاستثمار العالمى، إحدى الوجهات الاستثمارية الرئيسية بمنطقة الشرق الأوسط، وقارة أفريقيا، مشيراً إلى أن النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى ساهمت فى توجه كبرى الشركات العالمية للاستثمار، والتوسع بالسوق المصرية فى مختلف القطاعات.



أضاف خلال افتتاح المرحلة الأولى من التوسعات الاستثمارية بمصانع شركة مارس العالمية فى مدينة السادس من أكتوبر، أن التوسعات الجديدة لشركة مارس تأتى ضمن خطتها لتحويل مصر لمحور صناعى وتصديرى لمنتجات الشركة، فى منطقة آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال إضافة خطى إنتاج جديدين بتكلفة استثمارية تتخطى 750 مليون جنيه مصرى.



أشار إلى أن هذه التوسعات تسهم فى زيادة استثمارات الشركة فى مصر لتبلغ 2 مليار جنيه، نهاية العام الجارى، فضلاً عن مضاعفة صادراتها نهاية العام لتتخطى 100 مليون دولار.



يشار إلى أن صادرات الصناعات الغذائية، 2.8 مليار دولار، نهاية 2017.



أوضح قابيل أن النتائج الإيجابية للإجراءات الاقتصادية الأخيرة ساهمت فى اتخاذ شركة مارس قرارها بالتوسع وضخ استثمارات جديدة، الأمر الذى يؤكد نجاح جهود الحكومة فى خلق المناخ الجاذب للشركات العالمية للاستثمار فى السوق المصرية.



لفت إلى أن ارتباط مصر بالعديد من الاتفاقات التجارية مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية الدولية مثل الدول العربية، والكوميسا، والاتحاد الأوروبى، وتركيا، والميركسور، وأغادير، ساهم فى إتاحة سوق بحجم يصل إلى 1.8 مليار مستهلك، يرتفع إلى 2.2 مليار مستهلك، مع إنهاء اتفاقية الاتحاد الأوراسى ثم إلى 2.6 مليار مستهلك، مع إنهاء اتفاقية التكامل بين أكبر 3 تكتلات إفريقية، ما يمثل فرصة كبيرة للشركات المستثمرة فى السوق المصرية للنفاذ إلى هذه الأسواق الواعدة‎.



أضاف قابيل أن مدينة السادس من أكتوبر تتبوأ مرتبة متميزة فى البنيان الصناعى المصرى المتطور، وتعد من أكبر المدن الصناعية فى مصر وتستوعب ما يزيد على 1700 منشأة صناعية، مشيرًا إلى أن صادرات المدينة تبلغ 2.5 مليار دولار سنويًّا، أى ما يمثل %12 من الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، كما تحتوى المدينة على تجمعات صناعية متخصصة فى مجالات الصناعات الكيماوية والنسيجية والغذائية والهندسية.



أوضح مارتن رادفان، الرئيس التنفيذى لشركة مارس ريجلى العالمية، أن مصر تمثل قصة نجاح رائعة للشركة ومحور تسويقى رئيسى للشركة لأسواق دول منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، الأمر الذى دفع الشركة لاختيار مصر لتكون مركزًا لعمليات التصنيع فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيراً إلى أن التوسعات الجديدة للشركة تعكس مدى ثقة شركة مارس العالمية فى قدرة الاقتصاد المصرى على الاستقرار والنمو.



أشار إلى أن شركته نجحت خلال هذه الفترة فى مضاعفة حجم استثماراتها لتزيد من 50 مليون جنيه مصرى 2001، إلى ما يزيد على مليار جنيه حاليا، فضلاً عن قيام الشركة بتصدير منتجاتها إلى أكثر من 20 سوقاً فى كل من آسيا، وإفريقيا، والشرق الأوسط، وعدة أسواق أخرى حول العالم.



أكد إيهاب أبو عوف، الرئيس التنفيذى لمنطقة آسيا، والشرق الأوسط وأفريقيا بشركة مارس، أن التوسعات الجديدة لا تمثل فقط زيادة فى القدرة الإنتاجية للشركة وإنما تمثل نقطة تحول حقيقية تجعل من مصر قلب عمليات التصنيع والتصدير الخاصة بالشركة لمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا.



قال توماس جولدبرجر القائم بأعمال السفير الأمريكى بالقاهرة، خلال الافتتاح، إن مصر تصبح على رأس اقتصادات المنطقة نموا الفترة المقبلة.



أضاف جولد أن الشركات الأمريكية تبدى اهتماما كبيرا بالسوق المصرية بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، وجهود وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى، ووزارة التجارة والصناعة، على تذليل العقبات أمام الشركات الاستثمارية.



أكد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون جزء رئيسى من الاقتصاد المصرى الفترة المقبلة، من خلال اهتمام العديد من الشركات الأمريكية بإقامة مشروعات جديدة أو إضافة توسعات لمشروعات قائمة.