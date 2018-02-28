ميناء دمياط يطرح كراسة شروط محطة الحاويات الثانية مارس المقبل

ميناء دمياط 1

أمانى العزازى



تعتزم هيئة ميناء دمياط، طرح كراسة شروط إدارة وتشغيل محطة الحاويات الثانية، أمام كبرى الخطوط الملاحية العالمية، منتصف مارس المقبل، بعد انتهاء أحد المكاتب الاستشارية الوطنية، من إعداد شروط الكراسة التى تتضمن الشروط والمعايير، واختيار المشغل الملاحى للمحطة الجديدة.



كشف مصدر مسئول بالهيئة، عن أن إجراءات طرح الكراسة لاختيار الخط الملاحى، يتزامن مع توقيع عقد قرض التمويل، بهدف تقليل فترة الإنشاءات، ولا تتعدى 18 شهرًا بعد المدة التى استغرقها المشروع، نتيجة تعثر المفاوضات التى خاضتها الهيئة، مع عدة جهات بهدف توفير التمويل منذ 2005.



قال المصدر، إنه من المتوقع استرداد تكاليف الإنشاءات خلال 8 أعوام، بعائد سنوى قدره 250 مليون جنيه.



لافتا إلى أن الهيئة تتفاوض حاليا مع البنك الأوروبى، والأهلى، ومصر، والعربى الإفريقى، وسى آى بى، لتدبير تمويل إنشاء المحطة، وأن الاتفاق أوشك على مراحله النهائية.



أكد أن هيئة ميناء دمياط تراجعت عن إنشاء شركة لإدارة وتشغيل المحطة لتوفير رأسمال المشروع، وقررت الاقتراض، وتملك المحطة بنسبة %100 فيما يحصل الخط الملاحى المشغل على نسبة من إيرادات تشغيلها.



تستهدف وزارة النقل إنشاء محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط، وزيادة حصة مصر من حاويات الترانزيت المتداولة فى شرق المتوسط، وتحقيق طاقة تداول 2 مليون حاوية مكافئة سنويا، وتبلغ مساحتها 500 ألف متر مربع، ويبلغ طول رصيف تداول الحاويات 1300 م بعمق 17 م.



يذكر أن هيئة ميناء دمياط تعاقدت 2006 مع شركة ديبكو، التى تضم تحالف مجموعة شركات متعددة الجنسيات، لتنفيذ المحطة، إلا أنها واجهت عدة عقبات انتهت بإلغاء مجلس الوزراء، لعقد امتياز الشركة فى 2015.



أكد المصدر أن معدلات تنفيذ المحطة متعددة الأغراض تجاوزت نسبة %40، وتقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالإشراف على إنشائها، ويبلغ حجم استثماراتها 1.365 مليار جنيه، بطاقة تداول استيعابيه 5 ملايين طن سنويًا.



أشار المصدر إلى أن المحطة تقام على مساحة 75 ألف متر مربع، ويبلغ طول الرصيف 630 م، بعمق 17 م، وتستغرق مدة التنفيذ 20 شهرًا، بهدف القضاء على ظاهرة تكدس السفن بمنطقة الانتظار، وزيادة إيرادات الميناء بقيمة 50 مليون جنيه سنويا.



لفت إلى أن تمويل تكاليف الإنشاء تتحملها بالكامل هيئة ميناء دمياط، بتمويل ذاتى ومتوقع استرداد تكاليف الإنشاء خلال 10 أعوام.