ندوة لاتحاد النحالين العرب لتنمية صادرات العسل ومنتجاته

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الصاوي أحمد



يعقد اتحاد النحالين العرب السبت 3 مارس بفندق بيراميزا بالدقى الساعة التاسعة صباحاً ندوة من أجل تنمية الصادرات المصرية من منتجات عسل النحل تحت رعاية السفير محمد محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية وبحضور الدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات الزراعية وفتحى البحيرى رئيس مجلس إدراة جمعية مربى النحل بالغربية ورئيس اتحاد النحالين العرب، والمهندس إبراهيم ماضى الأمين العام لاتحاد النحالين العرب والمهندس حمدى عاصى رئيس قطاع الخدمات الزراعية الأسبق بوزارة الزراعة وعدد من مربي ومصدري منتجات النحل وذلك لوضع خطة تنفيذية عاجلة لتطوير صناعة وتنمية النحل ومنتجاته لزيادة صادرات مصر من إنتاج العسل وطرود النحل.



من جانبه، قال فتحى بحيرى رئيس اتحاد النحالين العرب فى بيان له اليوم الأربعاء إن أهداف التوسع فى مهنة تربية نحل العسل ربط المجتمعات الممارسة للمهنة بالقاعدة القومية للبياتات الزراعية، وربط النحالين بالمؤسسات البحثية لرفع كفاءة النحالين.



وأوضح المهندس إبراهيم على ماضى الأمين العام لاتحاد النحالين العرب، أن تنظيم مهنة نحل العسل مسئولية مشتركة بين الدولة وبين كافة الفئات والعاملين بتلك المهنة والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية ومراكز البحوث والوزرات المعنية لتنظيم مهنة تربية نحل العسل.

