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طاقة
انقطاع تام للتيار الكهربائي بالسودان للمرة الثالثة منذ بداية 2018
الأربعاء 28 فبراير 2018 01:57 ص
انقطاع التغذية الكهربية عن رفح والشيخ زويد
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انقطاع التغذية الكهربية عن رفح والشيخ زويد
متابعات
انقطع التيار الكهربائي بشكل تام عن كافة مدن وولايات السودان، منذ الساعة التاسعة و12 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي الثلاثاء، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط
وأعلن المركز القومي السوداني للكهرباء وقوع إطفاء عام للشبكة دون توضيح أسباب الانقطاع الذي يعد الثالث من نوعه منذ بدء العام الحالي.
وأكد البيان، عمل الجهات المختصة على عودة التيار بصورة تدريجية
وانقطعت الكهرباء في 10 يناير عن كل ولايات البلاد، وأرجعت وزارة الكهرباء السبب، آنذاك، إلى عطل فني، وفي 21 من ذات الشهر حدث إطفاء عام للكهرباء دون أن تقدم الجهات الرسمية أي توضيح لأسبابه.
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