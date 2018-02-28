رئيس وزراء لبنان يزور الرياض للقاء الملك سلمان وولي العهد

سعد الحريري

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قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان يوم الثلاثاء إن رئيس الوزراء سعد الحريري غادر إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة تأتي تلبية لدعوة نقلها مبعوث العاهل السعودي، وفق ما نقلته وكالة رويترز.



كان المكتب الصحفي لرئيس الوزراء اللبناني قال إن الحريري تلقى دعوة من المبعوث السعودي نزار العلولا يوم الاثنين وإنه سيلبي الدعوة في أقرب وقت ممكن.



وذكرت الوكالة اللبنانية يوم الثلاثاء أن الحريري سيلتقي خلال زيارته مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

