كوريا الشمالية: العقوبات ضدنا لن تنجح أبدا

ترامب وكوريا الشمالية 8

وكالات



أكد المندوب الكوري الشمالي إلى مؤتمر الأمم المتحدة حول نزع السلاح في جنيف الثلاثاء أن العقوبات الدولية على بلده “لن تنجح ابدا” داعيا المجتمع الدولي الى التخلي عن هذه “الاحلام”.



وصرح المندوب هان تاي سونغ اثناء اجتماع لمؤتمر نزع السلاح “على الولايات المتحدة ان تعلم بان العقوبات والضغوط لن تشكل ابدا تهديدا لجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية (كوريا الشمالية) ولن تنجح ابدا”.



وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب قرر الاسبوع الفائت فرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ وصفها بانها “أشد ما فرض على بلد على الاطلاق”.



