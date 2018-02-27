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سيـــاســة
واشنطن تدرج 7 جماعات تتبع داعش بقائمة الإرهاب
الثلاثاء 27 فبراير 2018 11:08 م
واشنطن
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واشنطن
متابعات
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية, اليوم الثلاثاء, إدارج سبع جماعات من حول العالم تابعة لتنظيم (داعش) الإرهابي واثنين من قادتها على قائمة الإرهاب في إطار الجهود المبذولة لقطع الدعم المالي الذي تتلقاه من داخل الولايات المتحدة.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط ، عن راديو صوت أمريكا أن الخارجية الأمريكية, أدرجت تنظيم (داعش) في غرب إفريقيا والفلبين وبنجلاديش, والجماعات التابعة له في الصومال و(جند الخلافة) في تونس و(داعش) في مصر وجماعة (ماؤوتي) على القائمة السوداء, مضيفا أنه تم فرض عقوبات على اثنين من قادة (داعش) هما: مهاد معلم وأبو مصعب البرناوي.
وقال منسق مكافحة الإرهاب في الخارجية الأمريكية ناثان سيلز- في بيان- إن الإدراج يستهدف أبرز الجماعات التابعة لتنظيم (داعش) وقادته خارج خلافته المنهارة في العراق وسوريا, مضيفا أن الإجراءات التي تم اتخاذها اليوم تعد خطوة حاسمة في تدهور شبكة (داعش) العالمية وحرمان فروعها من الموارد التي تحتاجها لتخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية.
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