الزمالك يدك حصون الطلائع بثلاثية

علي المصري



ثأر فريق الكرة بنادي الزمالك، من هزيمة الدور اﻷول أمام طلائع الجيش، بدك حصونه بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين على ستاد القاهره الدولى، فى افتتاحية لقاءات الأسبوع السابع والعشرون من الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، وإدارها تحكيميا التى إدارها تحكيميا محمد عادل حكما للساحة.



لم يدم التعادل السلبي بين الفريقين سوي 4 دقائق فقط، حيث سجل محمود عبد العزيز هدفا للزمالك، من ضربة حرة مباشرة، فشل محمد بسام حارس طلائع الجيش، في التعامل معها، لتعلن عن الهدف اﻷول فى المباراة.



وأضاف محمود علاء الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 42، قبل أن يضع الكونغولي كابونجو كاسونجو بصمته ويسجل الثالث للقلعة البيضاء، في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.



وفي الشوط الثاني، أحتسب محمد عادل حكم اللقاء ضربة جزاء لطلائع الجيش، في الدقيقة 58، تقدم لها إسلام جمال لاعب الفريق العسكري، تصدي لها أحمد الشناوي حارس الزمالك ببراعة، ليحافظ علي نظافة شباك فريقه.



وتألق الشناوي مجددا ليتصدي ﻹنفراد تام من السنغالي تالا نداي مهاجم طلائع الجيش، في الدقيقة 70، ورد محمد بسام حارس الفريق العسكري بالتصدي لإنفراد كاسونجو في الدقيقة 79 من عمر اللقاء.



ومرت الدقائق العشر اﻷخيرة من اللقاء والوقت المحتسب بدل من الضائع المقدر بثلاث دقائق دون جديد، ليطلق محمد عادل حكم اللقاء، صافرته معلنا فوز الزمالك علي طلائع الجيش بثلاثة أهداف نظيفه.



الفوز رفع رصيد الزمالك إلى النقطة 51 فى الدوري، ليرفع الفارق مع الإسماعيلى الثالث بفارق نقطة واحدة وله مباراة مؤجلة، وسيلاقي سموحة ضمن الجولة ذاتها بعد غدا الخميس، والمصرى الرابع بفارق 3 نقاط وله مباراتين مؤجلتين، ويتقابل مع اﻷسيوطي سبورت يوم الجمعه في ختام لقاءات المرحلة.



وحقق أبناء القلعة البيضاء الفوز السادس علي التوالي، بعد أن نجح فى الفوز على طنطا وسموحة ووادى دجلة وبتروجت والنصر، ليعزز فرصة فى حسم الوصافة لصالحه فى نهاية الموسم.



في المقابل تجمد رصيد طلائع الجيش عند 32 نقطة، وبقي في المركز الحادي عشر بجدول الترتيب، مؤقتا لحين نهاية لقاءات الجولة ذاتها، وتلقي الهزيمة الرابعة علي التوالي تحت قيادة حلمي طولان المدير الفني للفريق العسكري.