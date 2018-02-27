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وزير الصحة: قانون التأمين الصحي الجديد يتضمن العلاج بالخارج
الثلاثاء 27 فبراير 2018 10:13 م
وزير الصحة أحمد عماد الدين بمجلس الوزراء
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وزير الصحة أحمد عماد الدين بمجلس الوزراء
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أكد وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي، إن قانون التأمين الصحي الجديد يتضمن مادة تنص على علاج المواطن المصري في الخارج.
جاء ذلك في كلمته خلال حفل تخريج الدفعة الـ48 من كلية طب طنطا، اليومالثلاثاء بحضور محافظ الغربية اللواء أحمد صقر، ورئيس جامعة طنطا مجدي عبد الرؤوف سبع, وعميد طب طنطا الدكتور أمجد عبد الرؤوف فرحات، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط
وشدد الوزير على أنه لا يعترف بتقسيم المستشفيات إلى جامعية وأخرى تابعة لوزارة الصحة; لأن الطبيب الذي يخدم المريض في كل منهما هو الطبيب المتخرج من نفس الجامعات المصرية العريقة، وتعهد بتعيين أي خريج من طب طنطا في مستشفيات وزارة الصحة والسكان في مختلف محافظات الجمهورية.
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