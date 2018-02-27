النعيم: 550 مليون جنيه أرباحا متوقعة لأوراسكوم للتنمية من بيع الأصول

أوراسكوم القابضة للتنمية - AG 66

مصطفى طلعت



توقع بنك الإستثمار "النعيم" أن تجمع شركة أوراسكوم للتنمية 550 مليون جنيه تمثل أرباح رأسمالية من حصيلة صفقتي بيع الأولى 100٪ من ملكيتها في مجموعة تمويل القابضة، والثانية بيع حصصها في 3 فنادق (مكادي جاردنز، ورويال آزور، وكلوب آزور)، بالإضافة إلى قطعة أرض في مشروع مكادي.



ووقعت أوراسكوم للتنمية، منذ أيام، اتفاق مبدئي مع مجموعة من المستثمرين المحللين والدوليين، يتضمن بيع حصتها في تمويل بقيمة تقديرية تصل إلى 300 مليون جنيه، كما وقعت الصفقة الثانية لبيع الفنادق الثلاثة وقطعة الارض بحوالي 700 مليون جنية تقريبا.



وأكد "النعيم" في مذكرة بحثية حديثة حصلت عليها "المال" أن سعر البيع الضمني لفنادق مكادي الثلاثة يعكس أن هذه الفرصة الاستثمارية سوف تكشف عن قيمة جيدة، ومن المحتمل أن يبلغ صافي قيمة الأصول لمحفظة فنادق أوراسكوم 60٪ من قيمة المنشأة المجمعة، وذلك استنادًا إلى التقييم الأخير لفنادق مكادي الثلاثة، ومع الأخذ في الاعتبار أن الفنادق الواقعة في الجونة تُعد أعلي تقييماً.



وأشار البنك إلى أن الحسابات التقديرية، وبناءً على سعر السهم الحالي، يبلغ تقييم محفظة الأراضي غير المطورة - تصل مساحتها إلى 26 مليون متر مربع – حوالي 70 جنيه للمتر بما يعكس انخفاضاً كبيراً مقارنة بالسعر المبدئي الذي يتضمنه تقييمنا.