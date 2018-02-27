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سيـــاســة
برلماني: سنقاضي بي بي سي بسبب تقرير زبيدة
الثلاثاء 27 فبراير 2018 09:24 م
بي بي سي
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بي بي سي
أحمد صبرى
قال النائب محمد الكومى عضو لجنة حقوق الانسان بالبرلمان مساء اليوم الثلاثاء، إنهم سيقاضون قناة بي بي سي والقنوات التى تسيئ لسمعة مصر فى الخارج وذلك بعد إعدادها تقارير مخالفة للحقيقة وآخرها حالة زبيدة اول أمس.
وطالب فى لقاء له مع برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة النائب العام بتخصيص مكتب متخصص لمتابعة القضايا الدولية التى تتناول مصر والتحقيق فيها.
وأكد أن البرلمان والرئيس يتعاونان من أجل الوقوف ضد الإرهاب بكل أنواعه بتضامن من الشعب.
وأثار تقرير نشره موقع BBC البريطاني الشهير، عن الاختفاء القسرى والتعذيب فى مصر ردودا غاضبة خاصة فيما آثاره من شهادة سيدة عن اختفاء ابنتها زبيدة قسريا.
وظهرت زبيدة أمس في برنامج مع الإعلامي عمرو أديب، مشيرة إلى أنها في خلافات مع والدتها وتركت المنزل.
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