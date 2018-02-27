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أسواق عربية
تباين أداء البورصات العربية بصعود مصر وخسارة الدوحة
الثلاثاء 27 فبراير 2018 09:18 م
البورصات العربية
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البورصات العربية
خالد بدر الدين
تباين أداء مؤشرات البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء بصعود مؤشرات 4 بورصات بنسب ضعيفة بقيادة مصر وهبوط 4 أخرى تصدرتها الدوحة بسبب تراجع أرباح بعض الشركات خلال الربع الماضى.
وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية كسب حوالى 0.5 % ليصل إلى 15523 نقطة بقيادة سهم شركة الحديد والصلب المصرية الذى زاد سعره 3.3 % بعد ن توقعت الشركة خسارة صافية قدرها 116.1 مليون جنيه مصري (6.6 مليون دولار) لسنتها المالية 2018-2019 انخفاضا من خسارة صافية بلغت 231.3 مليون جنيه في النصف الأول من السنة المالية الحالية.
وتقدم مؤشرا بورصتى الكويت ومسقط بحوالى 0.2 % لكل منهما ليرتفعا إلى 6770 نقطة و 4993 نقطة على الترتيب وصعد مؤشر سوق مال أبوظبى العام بنسبة طفيفة بلغت حوالى 0.1 % ليستقر عند 4599 نقطة.
وهوى مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 0.7 % لينزل إلى 8930 نقطة مع تراجع سعر سهم شركة الملاحة القطرية 1.6 % بعد أن سجلت الشركة انخفاضا بلغ 34 % في صافي الربح السنوي كما هبط سهم الكهرباء والماء القطرية 5 % وتراجع سعر سهم شركة ازدان القابضة العقارية % .
وانخفض مؤشر سوق مال دبي العام بحوالى 0.6 % ليصل إلى 3286 نقطة و تراجع سعر سهم مجموعة جي.إف.إتش المالية 2.7 % بينما هبط سهم شعاع كابيتال 3.6 % فى حين خسر مؤشر بورصة البحرين بأكثر من 0.4 % ليهبط إلى 1366 نقطة.
وتراجع مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بنسبة طفيفة بلغت 0.1 % ليستقر عند 7465 نقطة مع تراجع أسهم 10 بنوك من 12 عشر بنكا مدرجا وشهدت أسهم القطاع المصرفي انخفاضا لثلاث جلسات متتالية لأسباب من بينها المخاوف من قرار للسلطات بتحصيل المزيد من الزكاة من البنوك بأثر رجعي..
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