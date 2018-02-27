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سيـــاســة
شكري ومدير منظمة الصحة العالمية يبحثان التعاون
الثلاثاء 27 فبراير 2018 09:05 م
شكري ومدير منظمة الصحة العالمية يبحثان التعاون
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شكري ومدير منظمة الصحة العالمية يبحثان التعاون
المال- خاص
التقى سامح شكري وزير الخارجية اليوم الثلاثاء في جنيف مع تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية.
وفي تصريح للمستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن سامح شكري أعرب خلال اللقاء عن دعمه لمدير عام المنظمة الصحة العالمية ولرؤيته في تطوير آليات العمل بها، وفي تنفيذ الأولويات التي تم اعتمادها من جانب المجلس التنفيذي للمنظمة في السنوات الأربع المقبلة.
وذكر أبوزيد، أن اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز التعاون بين مصر والمنظمة، خاصة في مجال تحقيق الرعاية الصحية الشاملة باعتبارها جوهر أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالصحة.
كما أشار شكري إلى حرص مصر على التعامل البناء مع مساعي الإصلاح المطروحة في برنامج عمل المنظمة وضرورة تطوير دورها ألعملياتي والتركيز على بناء قدرات الدول الأعضاء.
وأشاد مدير عام المنظمة بالجهود الكبيرة والانجاز الذي حققته مصر في مجال مكافحة انتشار "فيروس سي" في مصر، والنظام الفعال الذي وضعته الدولة لمواجهة هذا المرض.
وحرص شكرى على إبراز ما حققته مصر من نجاح واسع أسفر عن علاج أكثر من 2 مليون مريض، مشيراً إلى أن الحكومة تضع نصب أعينها تحقيق هدف خلو مصر من الفيروس بحلول عام 2022.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن شكري تطرق أيضا إلى جهود تطوير القطاع الصحي في مصر، لاسيما تطوير نظام التأمين الصحي الشامل الجديد والذى أقره البرلمان المصري لتوفير مظلة تأمينية لجميع المواطنين،
كما أشار وزير الخارجية إلى اعتزام مصر إنشاء هيئة للرقابة على الدواء، معربا عن تطلع مصر الاستعانة بخبرة المنظمة في هذا المجال.
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