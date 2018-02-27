تراجع أسعار الذهب.. وعيار ٢١ يسجل 651 جنيهًا

الذهب 010

عمر سالم



شهدت أسعار الذهب تراجعًا بنحو ٣ جنيهات، اليوم الثلاثاء، فى نهاية التعاملات اليومية، نتيجة انخفاض الأوقية لمستوى 1323 دولارًا.



وشهد عيار 21 اليوم تراجعًا ليسجل اليوم نحو 651 جنيهًا بدلا من 654 جنيهًا أمس.



أما عيار ١٨ فسجل 558 جنيهًا، فيما سجل عيار ٢٤ نحو 744 جنيهًا مقابل 747 جنيهًا، وانخفضت الأوقية لتسجل 1323 دولارًا بدلا من 1330 دولارًا.



وتراجع الجنيه الذهب نحو 17 جنيهًا اليوم، ليسجل الجنيه الذهب 5212 جنيهًا مقابل 5229 جنيهً أمس.