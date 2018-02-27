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اقتصاد وأسواق
تراجع أسعار الذهب.. وعيار ٢١ يسجل 651 جنيهًا
الثلاثاء 27 فبراير 2018 08:01 م
الذهب 010
أخر الأخبار
الذهب 010
عمر سالم
شهدت أسعار الذهب تراجعًا بنحو ٣ جنيهات، اليوم الثلاثاء، فى نهاية التعاملات اليومية، نتيجة انخفاض الأوقية لمستوى 1323 دولارًا.
وشهد عيار 21 اليوم تراجعًا ليسجل اليوم نحو 651 جنيهًا بدلا من 654 جنيهًا أمس.
أما عيار ١٨ فسجل 558 جنيهًا، فيما سجل عيار ٢٤ نحو 744 جنيهًا مقابل 747 جنيهًا، وانخفضت الأوقية لتسجل 1323 دولارًا بدلا من 1330 دولارًا.
وتراجع الجنيه الذهب نحو 17 جنيهًا اليوم، ليسجل الجنيه الذهب 5212 جنيهًا مقابل 5229 جنيهً أمس.
الذهب
أسعار الذهب
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