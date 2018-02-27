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بورصة وشركات
مدينة نصر للإسكان : نتوقع 3 مليارات جنيه مبيعات جديدة من تاج سيتى
الثلاثاء 27 فبراير 2018 07:25 م
شركة مدينة نصر للإسكان
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شركة مدينة نصر للإسكان
رجب عز الدين
قالت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير إنها تستهدف طرح مراحل جديدة من مشروع تاج سيتى فى حدود 2.5- 3 مليارات جنيه خلال العام الحالى.
جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة المصرية بشأن ما نشر تحت عنوان "مدينة نصر تتوقع 6 مليارات جنيه مبيعات تعاقدية خلال 2018".
وأضافت الشركة أنها تتوقع أيضًا طرح مراحل جديدة بمشروع سراى بقيمة تتراوح بين 2 و3 مليارات جنيه أخرى ليكون إجمالى ما تستهدف بيعه خلال العام المالى 2018 حوالى 5.5- 6 مليارات جنيه.
وسجلت الشركة صافى ربح قدره 757 مليون جنيه خلال تسعة الأشهر الأولى من 2017، مقابل صافى ربح 457 مليون جنيه بالفترة المقارنة من عام 2016.
واقترح مجلس إدارة الشركة، فى وقت لاحق، زيادة رأس المال المصدر من 997.1 مليون جنيه إلى 1.15 مليار جنيه، عبر توزيع أسهم مجانية مموَّلة من أرباح العام المالي المنتهي في ديسمبر 2017، بواقع 0.15 سهم لكل سهم أصلي.
ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 997.1 مليون جنيه، موزعًا على 997.1 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.
البورصة المصرية
مدينة نصر للاسكان والتعمير
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