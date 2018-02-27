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بورصة وشركات
بالم هيلز : نتوقع تسجيل 800 مليون جنيه أرباحًا خلال 2018
الثلاثاء 27 فبراير 2018 07:18 م
بالم هيلز للاستثمار العقارى
أخر الأخبار
بالم هيلز للاستثمار العقارى
رجب عز الدين
قالت شركة بالم هيلز للتعمير إنها تتوقع تحقيق صافى ربح قدره 800 مليون جنيه خلال العام الحالى 2018.
وأضافت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية: "نتوقع تسليم 1500 وحدة، وتسجيل مبيعات جديدة بقيمة 12 مليار جنيه، كما نتوقع إنفاق 2 مليار جنيه على الإنشاءات خلال العام، مع استهداف نمو إيرادات النشاط إلى 6.8 مليار جنيه".
وسجلت الشركة صافى ربح مجمع قدره 936.4 مليون جنيه خلال العام المنتهي ديسمبر الماضي، مقابل صافى ربح قدره 785 مليون جنيه خلال 2016.
واتفعت إيرادات النشاط إلى 6.6 مليار جنيه خلال 2017، مقابل إيرادات 5.6 مليار جنيه في 2016.
بالم هيلز للتعمير
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