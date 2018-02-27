بالم هيلز : نتوقع تسجيل 800 مليون جنيه أرباحًا خلال 2018

رجب عز الدين

وأضافت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية: "نتوقع تسليم 1500 وحدة، وتسجيل مبيعات جديدة بقيمة 12 مليار جنيه، كما نتوقع إنفاق 2 مليار جنيه على الإنشاءات خلال العام، مع استهداف نمو إيرادات النشاط إلى 6.8 مليار جنيه".