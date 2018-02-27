خالد بدر الدين







نشرت صحيفتا شتوتجارت تسايتونج وشتوتجارت ناشريشتين، اليوم الثلاثاء، خبرًا مفاده أن لجنة للبرلمان الألماني ستستجوب مسئولين حكوميين، غدًا الأربعاء، بخصوص ما إذا كانت شركة جيلي الصينية قد انتهكت قواعد الإفصاح عندما اشترت 9.7% من مرسيدس وما إذا كانت هناك ثغرات في قانون تداول الأوراق المالية يتعين سدها.





وكانت حكومة ألمانيا قد شددت قواعدها المنظمة للاستحوذات الأجنبية، العام الماضي، لتصبح أول دولة في الاتحاد الأوروبي تفعل ذلك، بعد سلسلة صفقات استفادت الصين من خلالها بخبرات تكنولوجية، بينما ما زالت محاولات شركات ألمانية للسيطرة الكاملة على منافسين صينيين تواجه طريقًا مسدودًا من حكومة بكين.





وذكرت وكالة رويترز أن صفقة شراء جيلي الصينية لصناعة السيارات حصة بحوالى 9 مليارات دولار في مجموعة دايملر المنتجة لسيارات مرسيدس- بنز، أثارت مخاوف في ألمانيا من وقوع خبراتها عالية القيمة في أيدٍ صينية، غير أن اتحاد غرف الصناعة والتجارة في ألمانيا، الذي يمثل 3.6 مليون شركة في أكبر اقتصاد بأوروبا، رحّب بصفقة شركة جيلي.





ومع ذلك فقد التزمت وزيرة الاقتصاد الألمانية بريجيته تسيبريز بموقف برلين بأن خطوة جيلي محض صفقة تجارية بين شركات، لكنها قالت إن انفتاح ألمانيا يجب ألا تستغله دول أخرى.





وقالت تسيبريز، في مقابلة مع صحيفتي شتوتجارت تسايتونج وهاندلسبلات، إنه بموجب القانون الألماني تستطيع الحكومة التدخل فقط إذا تجاوزت حصة الملكية 25%، لكن على المستثمرين الالتزام بقواعد السوق.





تضغط جيلي، التي تملك فولفو السويدية لصناعة السيارات، على دايملر للاستفادة من خبراتها في السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة، وكشفت جيلي عن حصتها البالغة 9.7% في دايملر، بداية هذا الأسبوع، لتفاجئ الأسواق، حيث لم تفصح من قبل عن تجاوزها للمستويات السابقة المقررة في القواعد التنظيمية عند 3 و5%.





وقالت هيئة الرقابة المالية الاتحادية في ألمانيا، التي تراقب صحة الإفصاح عن الحصص المساهمة، إنها تحقق فيما إذا كان هناك أي انتهاك لقواعد الإفصاح، بما قد ينتج عنه فرض غرامة 10 ملايين يورو أو أكثر.





وقال مصدر مطلع إن دايملر، التي يعمل بها 289 ألف شخص امتنعوا عن إبرام صفقة؛ لأن لديها تحفظات على إقامة تحالف صناعي جديد خشية إغضاب شركة بايك، شريكتها الصينية الحالية في مشروع مشترك.





وقالت دايملر وبايك إنهما تخططان لاستثمار مشترك يزيد على 11.9 مليار يوان (1.88 مليار دولار) في بناء قاعدة إنتاج محلية جديدة.

وكان لي شوفو (54 عامًا)، رئيس مجلس إدارة شركة جيلي الصينية لإنتاج السيارات، قد أحدث صخبًا في سوق السيارات العالمية بعدما اشترى حصة قيمتها 9 مليارات دولار في دايملر الألمانية، بعد أن قاد سلسلة استحواذات كبرى حول العالم منذ 2010 عندما استحوذ على العلامة التجارية السويدية فولفو من فورد موتور في صفقة بلغت قيمتها 1.8 مليار دولار.





واشترى لي أيضًا وخلال العام الماضي حصة بقيمة 3.3 مليار دولار في شركة إيه.بي فولفو لصناعة الشاحنات، وحصة 51% في شركة لوتس البريطانية لصناعة السيارات الرياضية، وحصة نسبتها 49.9% في شركة بروتون الماليزية لصناعة السيارات وشركة السيارات الطائرة الناشئة تيرافيوجيا. ويمتلك لي بالفعل إل.إي.في.سي التي تنتج سيارات الأجرة اللندنية الشهيرة ذات اللون الأسود.



