مشروع قانون نقل الحضانة إلى الأب.. أهم موضوعات التوك شو الليلة

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رحاب صبحى



فرقة المصريين وسيد درويش ببرنامج "بوضوح"



يستضيف الإعلامى الدكتور عمرو الليثى في الحادية عشرة مساءً على قناة الحياة، الموسيقار هاني شنودة، مؤسس فرقة المصريين وأعضاء الفرقة، كما يتضمن اللقاء غناء باقة من أجمل أغانى الفرقة.



يذكر أن فرقة "المصريين" تتكون من الموسيقار هاني شنودة، وعدد من المطربين، وتعد من أشهر الفرق الغنائية في مصر، حيث كونها شنودة عام 1977، وكتب لهم كبار الشعراء، أبرزهم صلاح جاهين، وتمتلك فرقة المصريين الكثير من الأعمال البارزة منها، "ما تحسبوش يا بنات" و"ماشية السنيورة".



كما يستضيف الليثى فى الجزء الثانى من الحلقة فرقة سيد درويش، وتشدو الفرقة بباقة من أجمل أغاني الراحل سيد درويش.



تقدم الفرقة أوبريتات سيد درويش مثل موشح "ياغصين البان" وطقطوقة "يامصر يحميكي لأهلك"، ومن أوبريت شهر زاد "بلفونية دقت طبول الحرب"، ومن أوبريت العشرة الطيبة "هوه بعينه وبمناخيره". ويقدم الفنان محمد حسن درويش دويتو "وش الحبيب" مع فنانة الأوبرا سوزان مهدي، والعديد من الحان اوبريت "البروكة" أداء مجموعة المطربين.



عمرو سمير عاطف فى "90 دقيقة" على المحور



يستضيف الإعلامى محمد الباز مقدم برنامج "90 دقيقة" بقناة المحور الفضائية فى الثامنة مساءً، الكاتب والسيناريست الكبير عمرو سمير عاطف فى حوار خاص، ليكشف أسرارا جديدة عن شخصيات بكار وعالم سمسم والسندباد البحرى.



ويكشف عمرو سمير عاطف عن موعد عودة أشهر الأعمال الكرتونية إلى الشاشة من جديد وحكاياته مع نجوم الدراما والسينما فى أعمال "كفر دلهاب" و"ولاد العم" و"راجل وست ستات"، كما يقدم تحليلًا وتقييمًا لأعمال الدراما والسينما والمسرح بعد ثورة 25 يناير.



خزانة ذكريات رموز رحلوا عن حياتنا فى "مصر النهاردة" على الأولى



يفتح برنامج "مصر النهاردة" المذاع على القناة الأولى فى العاشرة مساءً، خزانة ذكريات رموز رحلوا عن حياتنا وذكراهم ما زالت حاضرة، فيستضيف الدكتورة ماجى الحلوانى زوجة الكابتن حمادة إمام، والفنانة سميرة عبدالعزيز زوجة الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن، والكاتبة أنس الوجود رضوان زوجة الروائى الكبير صبرى موسى.



ويكشف الضيوف خلال حضورهم ببرنامج "مصر النهاردة"، مع الإعلامى خيرى رمضان ورشا نبيل، مساء اليوم الثلاثاء، فى حوار خاص ما لا يعرفه أحد عن الرواد الراحلين، وتفاصيل جديدة عن قصص الزواج الناجحة وعلاقات إنسانية فى حياتهم استمرت مدى الحياة فكان الوفاء حاضرا كما كان العطاء قائما.



مشروع قانون نقل الحضانة إلى الأب مباشرة بعد الأم فى "آخر النهار"



يستضيف برنامج "آخر النهار" على قناة النهار فى التاسعة مساءً المحامى طارق العوضى، وحديث حول مشروع قانون مقدم من النواب بنقل الحضانة الي الاب مباشرة بعد الأم.



