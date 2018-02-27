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ثقافة وفنون
عبده المأمور.. رواية أدبية بلغة سينمائية
الثلاثاء 27 فبراير 2018 06:52 م
عبده المأمور
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عبده المأمور
رحاب صبحى
يواصل الكاتب والسيناريست رامي علي تحويل روايته الجديدة "عبده المأمور" إلى رواية أدبية مكتوبة بلغة سينمائية، (سيناريو سينمائي)، خصوصًا أنه كتبها بلغة سينمائية منذ البداية.
وأضاف رامي أن روايته الجديدة "عبده المأمور" تناقش فساد الأفراد وليس فساد الأنظمة، وأننا إذا تطهرنا من الداخل سنصل للمستوى المعيشي الذي نتمناه.
وأعرب عن سعادته بمشاركته روايته "عبده المأمور" في معرض القاهرة الدولي، وذلك بعد مشاركتها في معرض الاْردن ومعرض بيروت في لبنان، وأضاف أن الرواية كانت تُعَد لتكون فيلما سينمائيا منذ فترة، ولكن توقفت لأسباب إنتاجية، وهو يقوم حاليًا بإعادة كتابة السيناريو تمهيدًا لتنفيذ مشروع الفيلم.
وأعرب جمال سليمان صاحب دار ببلومانيا عن سعادته بالتعاون الذي تم بينهما في هذه الرواية، وقال إنها تجربة جديدة تتناول الواقع المصري بشكل كوميدي ساخر.
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