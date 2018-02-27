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نقل وملاحة
التمساح تطرح مناقصة لبيع أربع وحدات بحرية
الثلاثاء 27 فبراير 2018 05:48 م
موانئ بحرية
أخر الأخبار
موانئ بحرية
نادية صابر
تطرح شركة التمساح، إحدى شركات هيئة قناة السويس التابعة، مناقصة عامة لبيع أربع وحدات بحرية متكاملة بحالتها طبقًا للمواصفات.
وعلمت "المال" أن الأربع قاطرات تضم القاطرتين "تيم هوب" و"هادي" و"الورشة تيم بارج "و"السفينة تيم شاين"، على أن يكون طلب كراسة الشروط والمواصفات نظير قيمة 100 جنيه على أن تتقدم العروض داخل مظاريف مغلقة في 13 مارس القادم.
وتتضمن مواصفات القاطرة تيم هوب 56.4 (متر طول و12 متر عرض و3.9 متر غاطس وبسرعة 10 عقدات وقوة شد 25 طنا)، بينما تضم مواصفات القاطرة هادي (28.7 متر طول و8.6 متر، العرض و2.7 متر للغاطس، وسرعة 10 عقدات وبقوة شد 12 طنا)، وتشمل مواصفات الورشة تيم بارج (طول 91.4 متر، وعرض 27.4 متر، وبحمولة كلية 5886 طنا)، وتشمل مواصفات السفينة تيم شاين (طول 58 مترا وعرض 12 مترا، وحمولة كلية تصل إلى 495 طنا وغاطس 4 أمتار) وتم بناؤهما في السبعينيات.
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