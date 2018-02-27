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استثمار
السيسي يناقش خطة تنمية مطروح ويوجه بإزالة التعديات
الثلاثاء 27 فبراير 2018 05:44 م
عبد الفتاح السيسي
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عبد الفتاح السيسي
المال- خاص
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وأبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية، وعلاء أبو زيد محافظ مطروح.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول مراجعة الخطوات التنفيذية لخطة الحكومة لتنمية إقليم غرب الجمهورية، حيث أكد محافظ مطروح أن المحافظة تقوم منذ ثلاثة أعوام باستغلال الفرص الاستثمارية والسياحية والعقارية المتوفرة بالمحافظة، بما يسهم في عملية التنمية وإتاحة المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.
وأكد أنه حدث بالفعل طفرة كبيرة في مستوى الخدمات والمرافق العامة والحيوية بالمحافظة، خاصة مشروعات مياه الشرب والكهرباء؛ لتلبية احتياجات المواطنين.
وأشار المحافظ إلى أنه يجرى التنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ووزارة التنمية المحلية لإنشاء مناطق استثمارية، في إطار مشروع تطوير غرب الجمهورية من خلال إنشاء مركز اقتصادي وسياحي عالمي وتجمعات عمرانية ومنطقة لوجيستية، فضلًا عن ميناء جرجوب التجارى الدولى، بما يسهم فى توفير مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأضاف أبو زيد أن جهود تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظة بدأت تؤتي ثمارها، حيث ارتفع عدد المصطافين بالمحافظة إلى حوالي 7 ملايين مصطاف في صيف 2017.
كما شهد الاجتماع استعراض عدد من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بالمحافظة، مثل تشغيل مصنع التمور بواحة سيوة والذي يعد أحد الأصول الثابتة غير المستغلة منذ 14عامًا، فضلًا عن إقامة أول مدينة ترفيهية متكاملة في مصر بمنطقة سيدي حنيش بمركز مرسى مطروح، والذى يعد أكبر مشروع استثماري تشهده المحافظة بتكلفة استثمارية 3.3 مليار دولار على مساحة 5080 فدانًا، ويشمل إقامة حديقة حيوان مفتوحة، ومدينة ألعاب مائية ومدينة طبية ورياضية وفنادق، وسيتم تنفيذه على عدة مراحل، بحيث يتم الانتهاء من أول مرحلة خلال عامين، ومن المنتظر أن يوفر نحو 40 ألف فرصة عمل.
وأوضح السفير بسام راضي أن الرئيس تابع، خلال الاجتماع، نتائج حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة بمحافظة مطروح منذ بداية 2017 وحتى الآن، حيث أكد أنه من غير المسموح أن يتم العودة للوضع السابق، مشددًا على ضرورة إزالة كل التعديات على أراضي الدولة؛ حفاظًا على حقوقها المالية في هذه الأراضي وتحقيق عائد اقتصادي، وموجهًا بإزالة تلك التعديات، أيًّا كان المسئول عنها.
كما وجه الرئيس بدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في جميع محافظات الجمهورية بشكل مجمع، وبلورة خطة متكاملة في هذا الإطار يتم وضعها على الخريطة الاستثمارية للدولة، في إطار جهود التنمية الشاملة بمختلف ربوع الجمهورية.
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